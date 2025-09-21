Am Bad Kreuznacher Kornmarkt Umbau des Rathauses ist zum großen Teil abgeschlossen Josef Nürnberg 21.09.2025, 17:22 Uhr

i Die gemeinsame Zukunft von Stadtverwaltung und Sparkassen-Filiale unter einem Dach wurde mit einer Torte versüßt, die (von links) von Sparkassen-Vertriebsdirektor Jürgen Saurwein, Sparkassen-Vorständler Jörg Brendel, OB Emanuel Letz, Büroleiterin Nathalie Herberger und Timo Klein, Leiter des Beratungs-Centers der Sparkasse am Kornmarkt, angeschnitten und an die Besucher verteilt wurde. Josef Nürnberg

Die Umbaumaßnahmen am Rathaus und am Beratungszentrum der Sparkasse Rhein-Nahe am Bad Kreuznacher Kornmarkt sind fast vollständig abgeschlossen. Stadt und Sparkasse gaben einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten.

Die Umbaumaßnahmen am Rathaus sowie am Beratungszentrum am Kornmarkt, die 2023 mit den Planungen begannen und ein Jahr später mit den eigentlichen Arbeiten im Bestand fortgesetzt wurden, sind nun weitestgehend abgeschlossen. Oberbürgermeister Emanuel Letz und Jörg Brendel, Vertriebsvorstand der Sparkasse Rhein-Nahe, stellten am vergangenen Donnerstagabend die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit vor.







Artikel teilen

Artikel teilen