Die Umbaumaßnahmen am Rathaus und am Beratungszentrum der Sparkasse Rhein-Nahe am Bad Kreuznacher Kornmarkt sind fast vollständig abgeschlossen. Stadt und Sparkasse gaben einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Umbaumaßnahmen am Rathaus sowie am Beratungszentrum am Kornmarkt, die 2023 mit den Planungen begannen und ein Jahr später mit den eigentlichen Arbeiten im Bestand fortgesetzt wurden, sind nun weitestgehend abgeschlossen. Oberbürgermeister Emanuel Letz und Jörg Brendel, Vertriebsvorstand der Sparkasse Rhein-Nahe, stellten am vergangenen Donnerstagabend die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit vor.