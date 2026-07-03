Breitlerstraße Bad Sobernheim
Umbau des neuen Domizils der VG-Werke läuft rund
Die Ausschussmitglieder schauten sich den Fortschritt der Umbauarbeiten in der Breitlerstraße an. Dort sollen künftig die VG-Wer
Die Ausschussmitglieder schauten sich den Fortschritt der Umbauarbeiten in der Breitlerstraße an. Dort sollen künftig die VG-Werke Nahe-Glan ihren Hauptsitz haben. Außerdem ziehen der VG-Bauhof und die Bauabteilung der VG Nahe-Glan als Mieter mit ein.
Silke Jungbluth-Sepp

Früher war es der Firmensitz von Roberto Design, künftig werden dort die Mitarbeiter der VG-Werke Nahe-Glan arbeiten. Auch der VG-Bauhof und andere VG-Einrichtungen ziehen in die Breitlerstraße. Derzeit wird umgebaut, Ende 2026 soll der Umzug sein.

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Hier hängen Kabel aus der Decke, da sind neue Toiletten und Duschen im Bau, und dort ist eine Wendeltreppe verschwunden: Im neuen Gebäude der Verbandsgemeindewerke in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim gehen die Arbeiten gut voran. Davon konnten sich die Mitglieder des Werksausschusses und des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause überzeugen.

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