Früher war es der Firmensitz von Roberto Design, künftig werden dort die Mitarbeiter der VG-Werke Nahe-Glan arbeiten. Auch der VG-Bauhof und andere VG-Einrichtungen ziehen in die Breitlerstraße. Derzeit wird umgebaut, Ende 2026 soll der Umzug sein.
Lesezeit 3 Minuten
Hier hängen Kabel aus der Decke, da sind neue Toiletten und Duschen im Bau, und dort ist eine Wendeltreppe verschwunden: Im neuen Gebäude der Verbandsgemeindewerke in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim gehen die Arbeiten gut voran. Davon konnten sich die Mitglieder des Werksausschusses und des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause überzeugen.