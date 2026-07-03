Breitlerstraße Bad Sobernheim Umbau des neuen Domizils der VG-Werke läuft rund Silke Jungbluth-Sepp 03.07.2026, 20:00 Uhr

i Die Ausschussmitglieder schauten sich den Fortschritt der Umbauarbeiten in der Breitlerstraße an. Dort sollen künftig die VG-Werke Nahe-Glan ihren Hauptsitz haben. Außerdem ziehen der VG-Bauhof und die Bauabteilung der VG Nahe-Glan als Mieter mit ein. Silke Jungbluth-Sepp

Früher war es der Firmensitz von Roberto Design, künftig werden dort die Mitarbeiter der VG-Werke Nahe-Glan arbeiten. Auch der VG-Bauhof und andere VG-Einrichtungen ziehen in die Breitlerstraße. Derzeit wird umgebaut, Ende 2026 soll der Umzug sein.

Hier hängen Kabel aus der Decke, da sind neue Toiletten und Duschen im Bau, und dort ist eine Wendeltreppe verschwunden: Im neuen Gebäude der Verbandsgemeindewerke in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim gehen die Arbeiten gut voran. Davon konnten sich die Mitglieder des Werksausschusses und des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause überzeugen.







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