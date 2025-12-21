Um Ruegenberg wird es einsam

Rücktritte, Kündigungen - die Nachrichten aus dem Bad Sobernheimer Rathaus werden nicht besser. Nun geht auch die gerade erst neu eingestellte städtische Veranstaltungsmanagerin schon wieder.
Lesezeit 2 Minuten
Der Aderlass bei der Stadt Bad Sobernheim geht weiter. Einerseits haben im November alle drei Beigeordneten – Markus Milferstedt (SPD), Bernd Krziscik (CDU) und Sascha Müller (Grüne) – hingeworfen, und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) ist nun an der Stadtspitze ganz allein.