Weitere Kündigung im Rathaus Um Ruegenberg wird es einsam Silke Jungbluth-Sepp 21.12.2025, 13:00 Uhr

i Sina Stallmann (rechts) war erst im November als Veranstaltungsmanagerin der Stadt Bad Sobernheim begrüßt worden, als Nachfolgerin von Ully Mathias (links). Nun hat Stallmann schon wieder gekündigt, und ihre Stelle ist ebenso vakant wie die Stadtmarketing-Stelle. Bernd Hey. Bernd Hey.

Rücktritte, Kündigungen - die Nachrichten aus dem Bad Sobernheimer Rathaus werden nicht besser. Nun geht auch die gerade erst neu eingestellte städtische Veranstaltungsmanagerin schon wieder.

Der Aderlass bei der Stadt Bad Sobernheim geht weiter. Einerseits haben im November alle drei Beigeordneten – Markus Milferstedt (SPD), Bernd Krziscik (CDU) und Sascha Müller (Grüne) – hingeworfen, und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) ist nun an der Stadtspitze ganz allein.







