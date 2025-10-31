Die Demokratiegestalter-Bustour der Konrad-Adenauer-Stiftung macht mit ihren Angeboten Halt in Bad Kreuznach. Auf dem Kornmarkt kommen neben OB Emanuel Letz auch Vertreter von Grünen und SPD zusammen, um über Demokratie zu sprechen.
Lesezeit 1 Minute
Die Demokratiegestalter-Bustour 2025 der Konrad-Adenauer-Stiftung machte am Donnerstag vor Beginn der Winterpause auf dem Kornmarkt Station. Das Angebot ist bewusst so angelegt, dass keineswegs nur die örtliche Politprominenz zu Wort kam: So bot die Adenauerstiftung Workshops der auch eine Wahlbox „Wenn ich Bürgermeister wäre…“ an.