CDU-nahe Stiftung am Kornmarkt Um die Demokratie in Bad Kreuznach zu stärken Josef Nürnberg 31.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Demokratie-Bustour der Konrad-Adenauer-Stiftung machte zum Abschluss der diesjährigen Tour am Donnerstag Station auf dem Kornmarkt, wo neben anderen Politikern auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) dafür warb, sich für die Demokratie einzusetzen. Josef Nürnberg

Die Demokratiegestalter-Bustour der Konrad-Adenauer-Stiftung macht mit ihren Angeboten Halt in Bad Kreuznach. Auf dem Kornmarkt kommen neben OB Emanuel Letz auch Vertreter von Grünen und SPD zusammen, um über Demokratie zu sprechen.

Die Demokratiegestalter-Bustour 2025 der Konrad-Adenauer-Stiftung machte am Donnerstag vor Beginn der Winterpause auf dem Kornmarkt Station. Das Angebot ist bewusst so angelegt, dass keineswegs nur die örtliche Politprominenz zu Wort kam: So bot die Adenauerstiftung Workshops der auch eine Wahlbox „Wenn ich Bürgermeister wäre…“ an.







Artikel teilen

Artikel teilen