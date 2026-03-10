Was zahlt Bad Kreuznach? Um den Wasserpreis der Stadtwerke wird gestritten Marian Ristow 10.03.2026, 09:15 Uhr

i Wird das Trinkwasser in Bad Kreuznach billiger? Oder geht die Rechnung am Ende nicht auf, und der Kubikmeterpreis steigt? Norbert Krupp

2,80 Euro pro Kubikmeter – doch ist der Wasserpreis der Stadtwerke Bad Kreuznach korrekt kalkuliert? Ein Gutachten soll Klarheit bringen, während Politik und Stadtwerke über die richtige Methode streiten. Doch warum zahlen manche Bürger weniger?

Wie wird der Wasserpreis kalkuliert, den die Bad Kreuznacher Stadtwerke verlangen dürfen? Derzeit sind das 2,80 Euro pro Kubikmeter netto. Wie man zu diesem Wert gelangt, beschäftigt derzeit die Stadtpolitik und natürlich die Stadtwerke selbst. Ein Gutachten soll nun prüfen, ob der Preis korrekt kalkuliert worden ist.







