Um im Ernstfall bei Großeinsätzen den erforderlichen Polizeikräften ihre Einsatzorte zeitlich exakt zuweisen zu können, ist eine optimale Abstimmung erforderlich. Zu diesem Zweck führte das Polizeipräsidium Mainz eine Übung durch, bei der speziell die Alarmierung und Koordination von Einsatzkräften geprobt wurde. Dabei diente die Konrad-Frey-Halle als „Kräftesammelstelle“, wo geschulte Beamte an ihren Laptops die verfügbaren, polizeilichen Kräfte strukturiert erfassten, um sie in den angenommenen Einsatzlagen an erforderlicher Stelle effizient einzusetzen.

Dies könne etwa während einer Amok-Situation in einer Behörde der Fall sein, informierte Rinaldo Roberto von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mainz. Vom Tatort aus gäben die dort tätigen Beamten Informationen an die Kräftesammelstelle weiter und würden von dort die am Tatort benötigten Einsatzkräfte, etwa speziell ausgebildete Beamte, anfordern. Andere Polizisten würden gebraucht, um Absperrungen rund um den Tatort zu errichten und weitere Beamte, um den Verkehr in der erforderlichen Weise umzulenken. Von der Kräftesammelstelle würden Polizisten auch später zu den Einsatzorten fahren, um ihre Kollegen abzulösen, informierte Roberto.

Wir wollen immer genau wissen, welche und wie viele Beamte für die Einsatzorte verfügbar sind und wo wir sie jeweils einsetzen müssen.“

Rinaldo Roberto, Polizeipräsidiums Mainz

Um die überaus herausfordernde Logistik zu leisten, sei die Konrad-Frey-Halle ideal, denn hier könnten etliche Einsatzkräfte aus verschiedenen Polizeidienstellen der Region untergebracht und versorgt werden, wie jetzt die 50 Beamten aus verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Mainz. Unter ihnen waren auch Schiedsrichter, die das Verhalten der eingesetzten Beamten begutachteten. Um Einsätze optimal zu koordinieren, werde spezielle Technik eingesetzt. „Wir wollen immer genau wissen, welche und wie viele Beamte für die Einsatzorte verfügbar sind und wo wir sie jeweils einsetzen müssen. Ziel ist es, möglichst viele Einsatzkräfte gleichzeitig disponieren zu können. Alles muss im Flow sein und möglichst schnell erfolgen“, erläuterte Roberto.