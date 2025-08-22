Rund 35.000 Besucher erfreuten sich am 10. Februar 2024 an der „Kreiznacher Narrefahrt“, und nach dem Umzug trafen sich noch viele auf dem Kornmarkt, um weiter zu feiern. Dabei wurde eine junge Frau Opfer eines rüden sexuellen Übergriffs.

Übergriff hinterließ Spuren

Sie stand vor der Absperrung an der Bühne, als ihr jemand von hinten zwischen die Beine griff. Als Täter wurde ein 22-Jähriger von ihr identifiziert, der direkt hinter ihr stand und sie angrinste. Er blieb auch in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht dabei, dass er zu Unrecht beschuldigt wird, weshalb noch einmal alle Zeugen gehört werden mussten. Im Ergebnis wurde er erneut wegen sexueller Belästigung verurteilt. Allerdings muss er nun eine geringere Geldstrafe zahlen, denn inzwischen hat er keinen Job mehr. Die 20-Jährige ist durch den Vorfall glücklicherweise nicht stark traumatisiert, aber die Erfahrung hat Spuren hinterlassen. „Ich ziehe nichts Kurzes zu solchen Gelegenheiten mehr an. In der ersten Zeit war es schon schwierig, aber es war nicht so schlimm, dass ich Hilfe gebraucht hätte“, berichtete die Zeugin.

Sie trug an dem Fastnachtsamstag ein Bienchenkostüm und eine Thermostrumpfhose. Zwei ihrer Begleiter hatten sich gerade entfernt, um etwas zum Trinken zu holen, als sie spürte, dass ihr jemand zweimal von hinten gezielt in den Schritt fasste. Sie drehte sich um und sah den 22-Jährigen. Als sie ihn anschrie, reagierte er sofort aggressiv. Er nahm ihre Zigarette, die sie in der linken Hand hielt und drückte sie auf ihrer Hand aus. Die Verletzung wurde später im Rettungszelt auf dem Platz versorgt. Die Begleiter der 20-Jährigen hatten die Belästigung nicht beobachtet, aber das anschließende Geschehen. Es entwickelte sich ein Wortwechsel, die Gruppe, mit der der 22-Jährige unterwegs war, baute sich bedrohlich gegen die Frau und ihre Begleiter auf. Eine Freundin der 20-Jährigen filmte die Situation, auf dem Video ist der Angeklagte eindeutig zu erkennen.

Angeklagter beschuldigt Opfer

Er soll, wie eine weitere Zeugin bestätigte, auch noch versucht haben, die Geschädigte zu schlagen, ein Mann aus seiner Clique hielt ihn zurück. Ein weiterer Bekannter des Angeklagten bemühte sich indessen um Schlichtung, er versuchte, mit seinem Mobiltelefon und dem Google-Übersetzer die Sachlage zu klären. Die Stimmung blieb angespannt, die Gruppe mit dem 22-Jährigen verdrückte sich schließlich. „Ich habe nichts getan, die Frau hat mich böse angeguckt und plötzlich gepackt, jemand hat gesagt, pass auf, sie weiß nicht, was sie macht, sie ist betrunken“, verteidigte sich der Angeklagte. Er änderte seine Strategie auch nicht, nachdem ihn der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er mit diesen Falschbehauptungen schon in der ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht gescheitert sei.

Staatsanwältin Christine Willenbacher hob hervor, dass der 22-Jährige aufgrund der Zeugenaussagen und des Videos zweifelsfrei als Täter feststeht. Das Gericht folgte ihrem Antrag auf eine Geldstrafe von 900 Euro, was der momentanen Einkommenssituation des Angeklagten entspricht. Er hatte bis Juni als ungelernter Helfer auf dem Bau gearbeitet. Nach eigenen Angaben ist er dann mangels Aufträgen entlassen worden. Im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht hatte er noch diesen Job und bekam deshalb eine Geldstrafe von 2500 Euro. Die Richter der zweiten Instanz verurteilten ihn zudem nicht nur wegen sexueller Belästigung, sondern auch wegen Körperverletzung.