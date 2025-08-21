„In der hausärztlichen Versorgung von Lauterecken stehen Veränderungen an: Dr. Markus Heil verlässt Ende August die Hausarztpraxis in der Schulstraße 10. Damit die medizinische Betreuung vor Ort nahtlos weiterläuft, wurden kurzfristig zwei Übergangslösungen organisiert“, informiert das Landeskrankenhaus Andernach (AöR) in einer Pressemitteilung.

Ab dem 29. August steht die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) in Lauterecken bereit (wir berichteten). Sie wird zeitlich begrenzt im Innenhof des Veldenzschlosses, Veldenzplatz 1, betrieben. Zusätzlich werden ärztliche Videosprechstunden angeboten. Für alle Leistungen ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Terminbuchungen sind ab dem 22. August möglich – online unter www.kv-rlp.de/707070 oder telefonisch unter 06131/3261201.

„Ab Oktober bis mindestens Ende Dezember übernimmt der erfahrene Allgemeinmediziner Dr. Klaus Brock-Merle die Patientenversorgung in den gewohnten Praxisräumen in der Schulstraße 10“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das zum Landeskrankenhaus (AöR) gehörige medizinische Versorgungszentrum conMedico arbeite parallel mit Hochdruck an einer langfristigen Besetzung der Stelle. „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz schnell eine Übergangslösung für die hausärztliche Versorgung in Lauterecken gefunden haben“, sagt Frank Litterst, Geschäftsführer des conMedico MVZ und fügt hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Praxis auch langfristig wieder verlässlich besetzen können, um den Bürgerinnen und Bürgern eine kontinuierliche und wohnortnahe medizinische Betreuung zu gewährleisten.“ red