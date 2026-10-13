Harte Radelrampen der Nahe Über Kalkofen hinauf kracht’s im Gebälk Robert Neuber 13.10.2026, 15:10 Uhr

i An dieser Kehre am Münsterberg bei Kalkofen lässt sich auf der Bank wunderbar pausieren und den herrlichen Blick in die Weite genießen. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – der heutige Kracher ist der „Kalkofen Krusher“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Diese Rampe zieht sich von der B48 zwischen Hochstätten/Nahe und Alsenz ziemlich lange über Kalkofen zu den Windrädern über dem Dorf. Es sind 5,27 Kilometer, und es geht 190 Höhenmeter hinauf. Daran erkennt man schon: Es ist kein überaus garstiger Berg, es gibt keine wirklich steilen Passagen.







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