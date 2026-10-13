Harte Radelrampen der Nahe
Über Kalkofen hinauf kracht’s im Gebälk
An dieser Kehre am Münsterberg bei Kalkofen lässt sich auf der Bank wunderbar pausieren und den herrlichen Blick in die Weite ge
An dieser Kehre am Münsterberg bei Kalkofen lässt sich auf der Bank wunderbar pausieren und den herrlichen Blick in die Weite genießen.
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – der heutige Kracher ist der „Kalkofen Krusher“. Viel Spaß beim Nachradeln! 

Lesezeit 1 Minute
Diese Rampe zieht sich von der B48 zwischen Hochstätten/Nahe und Alsenz ziemlich lange über Kalkofen zu den Windrädern über dem Dorf. Es sind 5,27 Kilometer, und es geht 190 Höhenmeter hinauf. Daran erkennt man schon: Es ist kein überaus garstiger Berg, es gibt keine wirklich steilen Passagen.
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