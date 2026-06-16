Bad Kreuznacher auf Tour
Über Georgien und Kasachstan: Leben auf vier Rädern
Einer der ersten Stopps von Jana und Dominik Bouffleur war die Region Kappadokien in der Türkei.
Einer der ersten Stopps von Jana und Dominik Bouffleur war die Region Kappadokien in der Türkei.
Dominik Bouffleur

Ein umgebauter UAZ Buchanka, mehr als 10.000 Kilometer und unzählige Begegnungen: Jana und Dominik Bouffleur haben alles hinter sich gelassen, um bis in die Mongolei zu reisen. Und die Strecke hält so manche Überraschung bereit.

Lesezeit 2 Minuten
Nach langer Zeit der Planung und Vorbereitung ist es für den Bad Kreuznacher Dominik Bouffleur und seine Frau Jana am 8. März mit ihrem umgebauten UAZ Buchanka, einem russischen Kleintransporter, losgegangen in Richtung Mongolei. Ihren Job haben sie gekündigt und zuvor jedes freie Wochenende der Vorbereitung gewidmet.

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