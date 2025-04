B undestagspräsidentin Julia Klöckner kritisiert die Kirchen für ihre Einmischung ins politische Tagesgeschäft, und die Wogen schlagen hoch. Dazu ein Zitat gefällig? „Es sind immer die Weihnachtsmänner, die gute Ratschläge für Ostern geben“, sagte einmal der Chemiker Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger. Ob das Bild in diesem Fall zutrifft oder nicht, möge jeder selbst entscheiden. Klar ist nur: Dieses Ostern war nicht ruhig. Papst Franziskus ist gestorben, und das hallt bis in unsere Region hinein.

Schmidt und Schmidt

i Wenn Helmut Schmidt (SPD) zur VG-Wahl antritt, ist die Namensgleichheit zumindest ein Plus in Sachen guter Erinnerlichkeit. Landesvater Alexander Schweitzer spielte bei der Nominierung des langjährigen Waldböckelheimer Ortsbürgermeisters als Kandidat für das Amt des VG-Chefs darauf an. Lena Reuther

Über einen Mangel an politischen Namensvettern kann unsere Region nicht klagen. In Winzenheim hat ja bekanntlich CDU-Mann und Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl das Sagen, in Waldböckelheim Bürgermeister Helmut Schmidt (SPD). Nomen est omen? Als Schmidt nominiert wurde, um ins Rennen um das Amt des Bürgermeisers der Verbandsgemeinde Rüdesheim zu gehen, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei der Vertreterversammlung des SPD-Gemeindeverbandes Rüdesheim sinngemäß: „Wenn es mal einen Kandidaten namens Helmut Schmidt gibt ...“, und spielte damit auf den großen Staatsmann und fünften Bundeskanzler der Republik an. Ja, wenn es einen solchen gibt, dann will es sich Schweitzer nicht nehmen lassen, ins Waldböckelheimer Bürgerhaus zu kommen, sagte er schmunzelnd. Er forderte übrigens unter anderem, dass man wieder ernsthaft über Politik miteinander reden können müsse. Da würden wohl weder Schmidt noch Schmidt widersprechen. Doch wie auch immer: Die Krux mit dem Kreuz haben die Wähler, die am 29. Juni ihre Stimme abgeben können.

Neues Zuhause bezogen

i Eine Blaumeise auf ihrem Weg - vielleicht zum Futterholen. Claudia Frengler

Eine Blaumeise macht sich aus einem Nistkasten auf, vielleicht, um Futter zu besorgen: Das Foto hat unsere Leserin Claudia Frenger aus Bad Sobernheim gemacht. Der Nistkasten ist nur einer von rund 200, die innerhalb der vergangenen 20 Jahre im Bereich der Stadt Bad Sobernheim mit Barfußpfad und Freilichtmuseum angebracht worden sind. Das teilt der Naturschutzbund Nabu Bad Sobernheim mit auf seiner Internetseite mit. Ein großer Teil davon wurde wegen Schäden repariert oder ausgetauscht. Da etliche Kästen zudem verschwunden waren, so etwa im Bereich des Hömigwegs und des Barfußpfades, mussten diese ersetzt werden. Bereits Anfang des Jahres stellte der Nabu Bad Sobernheim unter dem Vorsitz von Rolf Model einem Antrag bei der Oberen Naturschutzbehörde auf finanzielle Unterstützung, und Anfang des Jahres konnten 70 Nistkästen nach und nach aufgehängt werden. Das kommt nun den Blaumeisen zugute, deren Brutzeit gerade erst, nämlich Mitte April, begonnen hat. Bis der Blaumeisen-Nachwuchs schlüpft, dauert es etwa zwei Wochen.

Altes Zuhause verlassen

i Andrea Silvestri, Bürgermeisterin von Feilbingert, kondolierte in der Liebfrauenkirche in München, wo sie und ihre Familie gerade im Urlaub sind. Andrea Silvestri

Die Bürgermeisterin von Feilbingert, Andrea Silvestri (CDU), hat den verstorbenen Papst Franziskus sehr verehrt. Da war es für sie selbstverständlich zu kondolieren. Aber das nicht irgendwo, sondern im sehr katholischen Oberbayern und dort gleich in der Kathedralkirche des Erzbistums München-Freising, der Münchner Liebfrauenkirche. Mit ihrer Familie und Freunden macht Silvestri derzeit Urlaub in der bayerischen Landeshauptstadt. In ihren Ferien bekam sie zunächst gar nicht mit, dass ihre Parteifreundin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die Kirchen dafür kritisiert hatte, sie würden sich zu stark ins politische Tagesgeschäft einmischen. Urlaub ist eben Urlaub, und da dürfen sich Kommunalpolitiker auch mal raushalten. Anders als Kirchen, die eigentlich nie frei haben sollten von dem, was ihr Kerngeschäft ist: das christliche u n d das soziale Miteinander.

Auf neuen Wegen

i Fahrradfahren leicht gemacht: Die Verkehrsschule der Polizeidirektion Bad Kreuznach war in Monzingen zu Gast, um den Grundschülern die Regeln im Straßenverkehr beizubringen. Klaus Stein

Rechnungen fallen heutzutage immer höher aus, als man erwartet hat. So kennt auch die Preisentwicklung beim Führerschein nur eine Richtung: nach oben. Junge Leute, die „den Lappen“ haben möchte, zahlen laut ADAC mehr als 3500 Euro dafür. Gerade jetzt, in den Osterferien, nehmen viele an Kompaktkursen in Theorie und Praxis teil. Aber auch Grundschüler machen bereits einen Führerschein – fürs Fahrrad: Die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Bad Kreuznach war vor den Osterferien in Monzingen zu Gast. Auf dem Parkplatz der Festhalle startete die Fahrradausbildung für Kinder aus drei vierten Klassen der Grundschule. Unter der Leitung von Polizeihauptkommissarin Isabell Michel wurden sie mit den Regeln des Straßenverkehrs vertraut gemacht. „Gerne haben wir unsere Parkfläche und die Toilettenanlage der Festhalle zur Verfügung gestellt“, sagt Bürgermeister Klaus Stein. Vielleicht zahlt sich die Fahrradausbildung für die Kinder noch einmal aus – wenn sie in Zukunft mehr radeln als Autofahren. An den langen Wegen einer ländlichen Region kommt man mit dem Pkw aber nicht immer vorbei, selbst wenn der Kreis Bad Kreuznach mit dem Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) laut einer Studie vergleichsweise gut an den ÖPNV angebunden ist. Doch das ist wieder ein anderes Thema.

Auf neuem Parkett

i Disco für Kita-Kids: DJ Anthony und Sammy Klotzsche, die ihre Kinder selbst in der Kita haben, heizten den Jungen und Mädchen ordentlich ein. Kerstin Wagner

Disco-Partys gibt es wie Sand am Meer und für jede Zielgruppe. Early-Discos oder Mami-Partys (früh hingehen, früh nach Hause), Ü50, Afterwork: Egal was, da dürften alle etwas finden, wo sie in der Region oder darüber hinaus feiern können. Alle? Nein, denn für die Allerkleinsten fehlt noch was – und in diese Lücke stießen Anfang April die beiden DJs Anthony und Sammy Klotzsche. Sie organisierten eine echte Disco-Party für die rund 140 Kinder der Kita Birkenberg in Roxheim. Die beiden DJs haben auch ihre Kinder in der Kita, und so führten DJ Anthony und Sammy „mit viel Herzblut und Begeisterung“ durch ein aufregendes Disco-Programm, wie Kita-Leiterin Kerstin Wagner sagte. Die Kinder konnten sich zu lauter Musik austoben, Polonaise tanzen und an Tanzrunden im Dunkeln teilnehmen. Am Ende war es dann ein bisschen wie im Karneval: Als Highlight wurden Süßigkeiten in die fröhliche Menge geworfen. Auch Bürgermeister Frank Bellmann kam zu Besuch und feierte mit den Kindern auf der Tanzfläche.