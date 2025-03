L angweilig wird es in diesen politischen Umbruchszeiten an der Nahe nicht. Während aus den USA Bitten um Eier made in Germany über den großen Teich schwappen, zieht im Kreisgebiet der Frühling ein, und Ostern ist auch nicht mehr weit – womit wir wieder beim Thema Ei wären. Schauen wir diesmal also auf die kulinarische und kulturelle Seite im Kreis Bad Kreuznach, denn außer Eiern bietet die Region noch einiges mehr.

Eggs made in Germany

Auf Daniels Hühnerhof in Seibersbach gibt es 1200 Hühner. Die Produktion des Federviehs langt aber nicht mal für den heimischen Verbrauch. Exporten in die USA, wie vom amerikanischen Präsidenten vorgeschlagen, erteilt Chef Daniel Elsner somit eine klare Absage: No, sagt er. „Wir haben ja selbst nicht genug, um die Nachfrage zu bedienen“, erklärt er. Deswegen bleibt das Ei in der Region, und der Seibersbacher Hühnerhof leistet demzufolge keinen Beitrag zur Entspannung der transatlantischen Beziehungen. Donald Trump wird seine Suppe selbst auslöffeln müssen. Vielleicht kann er ja Russisch Ei dazu verspeisen. Wohl bekomm’s!

Pilze made im Wald

i Lemi mag Pilze: Obwohl die Saison dafür noch nicht gekommen ist, gibt es auf dem Lemberg eine Infotafel für große und kleine Wanderer. Leo Bretz (links) und Dieter Krewet vom Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie Ortschefin Andrea Silvestri stellen sie vor. Andrea Silvestri

Ein Eieromelett mit Pilzen ist für die Amerikaner derzeit also Mangelware, doch zum Glück brauchen wir an der Nahe auf beides nicht zu verzichten. Zwar ist noch keine Pilzsaison, denn die beginnt ja erst im Spätsommer und Herbst. Leo Bretz und Dieter Krewet vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Feilbingert haben sich trotzdem bereits jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt und eine neue Infotafel über Pilze am Lemi-Familienwanderweg auf dem Lemberg installiert. Denn schon jetzt im Frühjahr sollen die kleinen und großen Waldbesucher thematisch sensibilisiert werden, auch wenn die meisten Fruchtkörper erst später zu finden sein werden. Aus der Zusammenarbeit mit der Pilzexpertin und Biologin Rita Lüder, die in Neustadt Coachingtermine und Workshops rund ums Thema anbietet sowie dem Forstamt Bad Sobernheim entstand eine für Kinder und Erwachsene gestaltete Infotafel. „Diese vermittelt in wenigen Zeilen interessantes Wissen aus der Pilzwelt, das so auch vielen Erwachsenen nicht im Detail bekannt sein dürfte“, ist sich Feilbingerts Ortschefin Andrea Silvestri sicher. Auf der Tafel ist auch Maskottchen Lemi zu sehen, das kleine Gespenst, das nun eine andere Farbe hat und blau ist. Die neuen, dunkelblauen Lemis sollen im Laufe des Jahres die vorhandenen Lemi-Plaketten, die es nach wie vor zu finden gilt, ergänzen. Sie werden bei der Wanderung „Lemi Kunterbunt“ am 14. September für noch mehr Spannung sorgen. „Familien sollten sich den Termin gerne schon einmal vormerken“, rät Silvestri.

Natur as Natur can

i Die Gegend um den Silbersee in Feilbingert hat einen besonderen Reiz. Unser Leser Michael Diehl fotografierte eine Felswand, auf der die Bäume hinter ihm durch den Sonnenschein wie aufgemalt wirkten. Michael Diehl

Weg von der Kulinarik und hin zur Freizeit: Die Natur im Kreis ist immer einen Spaziergang wert, erst recht in und um Feilbingert. Die Erinnerungen vieler Naheländer an den dortigen Silbersee sind ... vom Gehenlassen geprägt, sagen wir es mal so. „Heiß und schmutzig“ nannte besagte Erinnerungen an warme Sommertage mal der Kollege Robert Neuber in einem Artikel. Die ehemalige Steingrube im Naturschutzgebiet Lemberg stand für unbekleidete Gäste, die auf der Wiese Federball spielten, wie Gott sie schuf, oder Leute, die ähnlich kleidungsarm die Sonne genossen. Party pur! Auch wenn Baden und Lagern dort verboten ist: Der Ort hat nach wie vor seinen Reiz für Spaziergänger, die die Natur genießen und das besondere Ambiente rund um den See und auf den kleinen Pfaden. Das geht selbstverständlich auch im Winter und im Mantel. Denn bei kühlem, aber sonnigem Wetter war dort Michael Diehl spazieren. Er machte ein Foto, auf dem die Bäume hinter ihm durch den Sonnenschein wie auf die Felswand gemalt scheinen – ein Zeugnis der besonderen Atmosphäre dieser Gegend, die zu erkunden sich lohnt.

Shantys unterwegs

i An der Nordseeküste? Nein, in der Eifel: Der Shantychor Bretzenheim fuhr nach Nürburg und nahm dort an einem Benefizkonzert teil. Werner Dreschers

Wie steht es in der Eingangshalle des Kreuznacher Bahnhofs an der Wand geschrieben: „Kreiznach e’mol hinner sich zu losse, is scheen. Widder heem komme noch vil scheener! Denn deheem bleibt deheem“, findet unser Heimatdichter Hombes, von dem der Spruch stammt. Der Shantychor Bretzenheim hält sich schon seit 24 Jahren daran: Er fährt einmal im Jahr nach Nürburg. Nicht auf den Ring, sondern zu einer Veranstaltung namens „Abend der Lieder“ für einen guten Zweck. Chöre und Blaskapellen treten dort auf, und der gesamte Erlös der Veranstaltung ist bestimmt für die Unterstützung krebskranker Kinder. Für die Bretzenheimer Shantys ist die Teilnahme eine Herzensangelegenheit. Wie kam es aber überhaupt zu dem Austausch, bei dem die Shantys das Naheland „e’mol hinner sich losse“? Bei einem gemeinsamen Kuraufenthalt in Bad Kreuznach haben sich vor langer Zeit einmal zwei Sänger getroffen, Wolfgang Gebhardt vom Shantychor Bretzenheim und PeterKörtgen vom Männerchor Adenau, und sie tauschten sich über ihre beiden Chöre aus. Dabei sprachen sie auch über das Benefizprojekt des Liederabends in Nürburg. Für die Shanty-Chormitglieder war sofort klar: Daran möchten sie sich beteiligen. Und daher ging es auch in diesem Jahr Anfang März für eine fast 70 Personen starke Gruppe in die ferne Eifel. Zunächst stand ein Besuch der Benediktinerabtei Maria Laach auf dem Programm, danach sang der Chor einige Lieder in der Basilika des Klosters. Abends ging es dann in die Graf-Ulrich-Halle in Nürburg, wo der Liederabend stieg. „Der Auftritt der Bretzenheimer Shantys löste regelrechte Begeisterungsstürme aus, erst nach mehreren Zugaben konnten sie die Bühne verlassen“, schreibt uns Peter Körtgen in einer E-Mail. Er freut sich, mitteilen zu können: Beim Abend der Lieder sind in 24 Jahren rund 115.000 Euro für die Kinderkrebshilfe Bonn an Spenden zusammengekommen.

Weltpolitik im Kleinen

Neu-Bamberg mal von einer neuen Seite erleben, das können Zuschauer der SWR-Landesschau Rheinland-Pfalz. In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen Ortsporträts, und diesmal ist der Weinort in der Rheinhessischen Schweiz mit seinen rund 950 Einwohnern dabei. In dem Beitrag, der am Dienstag, 25. März, ab 18.15 Uhr läuft, werden Seiten von Neu-Bamberg gezeigt, die gar nicht so bekannt sind: So geht es unter anderem um die Alzeyer Straße im Dorf, wo laut SWR mehr Tiere leben als Menschen. Es gibt fast in jedem Garten Hühner, zwei Adlige betreiben eine Hundepension und Vater und Sohn Baumgärtner züchten vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Dann ist da noch der Puter der Hartmanns, der regelmäßig den Verkehr auf der Alzeyer Straße aufhält, ansonsten aber friedlich ist. Trotz seines Namens: Putin. Wie bereits erwähnt: Die große Weltpolitik, sie findet auch im Kleinen statt. In Neu-Bamberg gibt’s auf jeden Fall genug Hühner und somit auch Eier, und das kann ja heutzutage nicht mal jede Weltmacht von sich sagen.