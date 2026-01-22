Eklat im VG-Rat Nahe-Glan UBL bremst die Haushaltsabstimmung aus Silke Jungbluth-Sepp 22.01.2026, 16:00 Uhr

i Rückhaltebecken Kläranlage Booser Au: Die Monzinger Firma Reinert war einer der großen Sondereinleiter. Nach dem Aus für den Produktionsstandort fehlen den Werken diese Einnahmen. Silke Jungbluth-Sepp

Knalleffekt im VG-Rat Nahe-Glan: Die UBL hat in letzter Sekunde überraschend rechtliche Bedenken gegen einen Wirtschaftsplan der VG-Werke geäußert, obwohl der Werksausschuss dem Zahlenwerk bereits zugestimmt hatte. Wie geht es jetzt weiter?

Eigentlich sollte am Mittwochabend der Haushalt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan beschlossen werden. Die Umlage als entscheidender Wert war gegenüber dem Entwurf auf 29,9 Punkte gedrückt worden, die Haushaltsreden der Fraktionen geschrieben.Doch es kam anders, nach nur 40 Minuten war die Sitzung schon wieder vorbei – und weder der Haushalt noch die vorab auf der Tagesordnung zur Abstimmung stehenden Wirtschaftspläne der VG-Werke beschlossen worden.







Artikel teilen

Artikel teilen