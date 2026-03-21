Typberatung: Welche Farbtöne stehen mir am besten?

Jasmin Link und Birgit Röhrig aus Stromberg sind Typberaterinnen. Sie haben für ihre Kunden allerlei Tipps hinsichtlich Farbe und Stil bei Bekleidung parat. Wie läuft so eine Typberatung ab und wer sind ihre Kunden?

Welche Farbe passt zu mir? Welcher Schnitt steht mir am besten? Als Typberaterinnen wollen Jasmin Link (34) und Birgit Röhrig (63) dafür sorgen, dass ihre Kunden nicht mehr plan- und ziellos von Kaufhaus zu Kaufhaus schlendern.

Das Mutter-Tochter-Duo betreibt unabhängig voneinander zwei Studios in Stromberg.