Expertinnen aus Stromberg
Typberatung: Welche Farbtöne stehen mir am besten?
Birgit Röhrig (links) und Jasmin Link aus Stromberg sind zertifizierte Typberaterinnen.
Birgit Röhrig (links) und Jasmin Link aus Stromberg sind zertifizierte Typberaterinnen.
Lena Reuther

Jasmin Link und Birgit Röhrig aus Stromberg sind Typberaterinnen. Sie haben für ihre Kunden allerlei Tipps hinsichtlich Farbe und Stil bei Bekleidung parat. Wie läuft so eine Typberatung ab und wer sind ihre Kunden?

Lesezeit 2 Minuten
Welche Farbe passt zu mir? Welcher Schnitt steht mir am besten? Als Typberaterinnen wollen Jasmin Link (34) und Birgit Röhrig (63) dafür sorgen, dass ihre Kunden nicht mehr plan- und ziellos von Kaufhaus zu Kaufhaus schlendern. Das Mutter-Tochter-Duo betreibt unabhängig voneinander zwei Studios in Stromberg.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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