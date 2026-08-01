Event in Bad Kreuznach TV-Star Jörg Pilawa freut sich auf Hildegard-Festival Marian Ristow 01.08.2026, 17:00 Uhr

i TV-Moderator Jörg Pilawa tritt beim Hildegard-Festival in Bad Kreuznach auf. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Wenn ein Quizmaster auf eine Social-Media-Nonne trifft, wird es spannend: Jörg Pilawa und Schwester Josefine versprechen beim Hildegard-Festival ein Gespräch der besonderen Art. Der TV-Star hat mit sozialen Netzwerken eigentlich nicht viel zu tun.

Bad Kreuznach freut sich auf die Premiere des Hildegard-Festivals am Samstag, 15. August, im Kurpark. Bei dem Event, das von der ehrenamtlichen Initiative „Wir sind Kreuznach“ (WSK) um Iris Prencipe, Manuela Gilles und Claudia Holbach und der Hunsrück-Nahe-Touristik veranstaltet wird, stehen Leben und Werk der berühmten Heiligen im Fokus.







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