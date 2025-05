Familienfest des TV Odernheim am Glan – aber nur in der Halle? Das ist für den Turnverein Odernheim viel zu klein. Zur Halle gehört ein riesiges Außengelände und für den Zweck des Feierns eine wunderschöne Ecke mit herrlichen Kastanien. Und die standen noch dazu in einladend voller Blüte. Das vor allem nutzten die Odernheimer am Familientag ihres TVO. Und nicht nur die Odernheimer. Der TVO, so berichtet Manfred Porth, lange Vorsitzender und allemal aktiv im Vereinsleben, ist attraktiv weit über Odernheim hinaus. 750 Mitglieder sind schließlich selbst für einen Ort in der Größe von Odernheim nicht selbstverständlich.

i Das Bogenschießen war eine besondere Attraktion beim Familienfest des TV Odernheim. Wilhelm Meyer

Unter den Kastanien verstecken sich nicht allein zig Tische und Bänke, da war man der hervorragenden Versorgung mit Getränken, dem Süßen mit Waffeln und Erdbeeren und dem Deftigen vom Grill ganz nahe. Vor allem jedoch hatte man das Gelände mit seiner Hüpfburg und den zahlreichen weiteren Spielgeräten auf der Tartanbahn bestens im Blick. Dort nämlich ließen sich die Kleinen das Fest gefallen. Ein Rennen und Toben, wie es einem Sportverein wohl ansteht. Nicht nur die Kleinen. Vor allem das Bogenschießen, bestens betreut, zog auch die Erwachsenen an. Und so manches Spielgerät, auf dem man sich in merkwürdiger Weise bewegt, hatte auch für die Großen seinen Reiz. Geschicklichkeit ist gefragt.

i Umwerfend am Hochreck so manches aus der Turnabteilung... Wilhelm Meyer

Selbstverständlich wollte der Verein, wenn auch nicht die gesamte Breite des Programms des Turnvereins, so doch etwas Besonderes zeigen. Dazu ging es dann eben in die Halle. Dort begrüßte Kristen Hartmann, als zweite Vorsitzende zunächst alle Mitfeierenden. Einen derzeit noch fehlenden ersten Vorsitzenden ersetzte sie an dieser Stelle problemlos.

i Familienfest des TV Odernheim am Glan. Nicht für jeden war die Hüpfburg das Ziel aller Träume ... Wilhelm Meyer

Die drei besonderen Vorführungen konnten allemal ein großes Interesse verzeichnen. So manche Eltern, die mit Blick auf ihre noch ganz Kleinen schauen wollten, was in der Sportfamilie so los sei, zeigten sich vor allem von der Gruppe Kinderturnen angetan. Zu begutachten gab es den Ablauf einer Kinderturnstunde in Kurzform unter der Leitung von Anke Biehl. Viele Stunden beim Kinderturnen, so erläuterte Biehl, basieren auf Geschichten. Hier zeigte die Gruppe, angelehnt an die Geschichte der „kleinen Raupe Nimmersatt“ das spielerische Bewegen und erste Grundlagen des Turnens.

i Wie schön ist es doch, eine Meistermannschaft zu haben: neben dem Trainer Franz Koch, sind oben Felix Gebhardt, Gabriel Spomer, Jan Bitner, Bastian Engelmann und Damian Scheid, unten Till Köhler, Lenny Sottong, Marlon Matthesius, Ivan Dewald und Finn Hensler Wilhelm Meyer

Danach demonstrierte die Gruppe „Geräteturnen Mädchen“ unter der Leitung von Anna Sagalski Grundlagen des Mädchenturnens am Boden: Handstand, Flugrolle, Rad. Und schließlich zeigte die Gruppe Geräteturnen Jungen mit ihrem Trainer Franz Koch, Übungen an Reck und Hochreck. Die, so stellte Manfred Porth fest, seien so lange nicht mehr in Odernheim gesehen worden.

i Köstlichkeiten zur Entspannung beim Familienfest des TV Odernheim Wilhelm Meyer

Den erstaunlichen Leistungen folgten mit Leistungsnadeln in Bronze und Silber zahlreiche Ehrungen für Mitglieder der Gruppe, die in Verbands-, Rheinland-Pfalz- und gar Deutschen Meisterschaften 2024 beachtliche Ergebnisse hatten erzielen können. Danach war es hoch verdient, das Fest gemütlich ausklingen zu lassen.