Mit Herz, Humor und Kochkünsten begeisterte er viele – nun ist Franz-Xaver Bürkle mit 77 Jahren verstorben. Ein Leben voller Leidenschaft und Engagement endet und hinterlässt eine Lücke.
Lesezeit 2 Minuten
Franz-Xaver Bürkle ist tot. Der allseits bekannte und beliebte Koch starb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren – das bestätigt Soonwaldstiftung Weinorden, für die er sich beide eingesetzt hat. Er lachte und scherzte so gerne, brachte sich für seine Mitmenschen mit Herz, Humor und Fachwissen ein.