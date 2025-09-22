Sympathieträger geht für immer TV-Koch Franz-Xaver Bürkle ist verstorben Armin Seibert 22.09.2025, 11:45 Uhr

i Franz Xaver Bürkle kochte für sein Leben gerne. Hier in der Küche des Kirner Gesellschaftshauses zusammen mit der evangelischen Jugend beim Vortragsabend mit seinem Botschafter-Kollegen Hans Kammerlander. Seibert Armin

Mit Herz, Humor und Kochkünsten begeisterte er viele – nun ist Franz-Xaver Bürkle mit 77 Jahren verstorben. Ein Leben voller Leidenschaft und Engagement endet und hinterlässt eine Lücke.

Franz-Xaver Bürkle ist tot. Der allseits bekannte und beliebte Koch starb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren – das bestätigt Soonwaldstiftung Weinorden, für die er sich beide eingesetzt hat. Er lachte und scherzte so gerne, brachte sich für seine Mitmenschen mit Herz, Humor und Fachwissen ein.







