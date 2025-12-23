TV Hennweiler feiert 130 Jahre voller Tradition

Der im Jahr 1895 gegründete Turnverein Hennweiler hatte allen Grund zu feiern: Bereits 2020 sollte das 125-jährige Vereinsjubiläum begangen werden. Die Corona-Pandemie machte dem ältesten Verein im Ort jedoch einen Strich durch die Rechnung, alle geplanten Aktivitäten mussten abgesagt werden. Dieses Jahr wurde der Vereinsgeburtstag dann nachgefeiert. Nicht ganz so opulent wie für 2020 geplant, aber auch nicht gerade klein – 125 plus 5 eben. Grund genug für einen Rückblick auf ein ereignisreiches 2025.

Mit einer beeindruckenden Turnschau und zahlreichen Ehrungen feierte der Verein im März sein 130-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten fanden in der Lützelsoonhalle in Hennweiler statt und boten den zahlreichen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt des Vereins eindrucksvoll präsentierte. Unter dem Motto „Mit dem Turnverein um die Welt“ startete die große Turnschau. 13 Gruppen hatten sich jeweils ein Land ausgesucht und setzten dieses turnerisch und tänzerisch in Szene. Die Zuschauer konnten sich über kreative und mitreißende Darbietungen freuen, die die Bandbreite des Vereinsangebots widerspiegelten. Die Moderatoren Guido Dörr, Judith Becker und Christina Georg führten in wechselnden Landestrachten mit Charme durch das Programm.

i Der Vorstand eröffnete die Feier zum 130-jährigen Bestehen. Robin Julia Theis

Ein besonderer Programmpunkt waren die Ehrungen. Beate Schuck und Klaus Müller wurden für 50 beziehungsweise 75 Jahre Vereinszugehörigkeit gewürdigt. Zudem wurden zwölf Vorstandsmitglieder, Trainerinnen und Trainer für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Eine sportliche Würdigung erfuhren an diesem Tag Felix und Tessa Georg für ihre herausragenden Leistungen im Gerätturnen in den vergangenen Jahren. Für ihr jahrzehntelanges Engagement im Verein wurden Jochen Müller, Otto und Gudrun Dörr, Guido und Wencke Dörr, Michael Jarowyj, Beate Schuck, Werner Müller und Christina Georg von Thomas Roland persönlich mit Ehrennadeln des Turnverbandes Mittelrhein in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Eine besondere Ehre wurde außerdem Jochen Müller und Wencke Dörr zuteil: Sie wurden für ihre Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Zudem erhielt Gudrun Dörr den Ehrenbrief für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Vorstand und als Trainerin – davon 37 Jahre als Leiterin der Seniorengruppe.

Vorsitzender Julian Wendling nutzte die Gelegenheit, um sich besonders bei den zahlreichen Helfern und Trainern zu bedanken, ohne deren unermüdliches Engagement eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso richtete er seinen Dank an die Sportlerinnen und Sportler, die den Verein auf so eindrucksvolle Weise repräsentierten.

i Eine ganze Reihe von Mitgliedern wurde für "Besondere Verdienste" innerhalb des TV Hennweiler ausgezeichnet. Robin Julia Theis

Ein emotionaler Moment des Nachmittags war der Auftritt der Tanzgruppe Hexagon, die sich mit einem letzten Tanz von ihrem Publikum verabschiedete. Nach 28 erfolgreichen Jahren voller mitreißender Choreografien und unvergesslicher Auftritte beendete die Gruppe ihre aktive Zeit – ein Abschied, der mit viel Applaus, wehmütigen Blicken und ein paar Tränen begleitet wurde. Der Jubiläumstag klang mit der stimmungsvollen „Schlabbe-Party“ aus. Rund 350 Gäste feierten und tanzten mit den Nahe-DJs bis spät in die Nacht – ein würdiger Abschluss eines gelungenen Geburtstagsfestes.

Der Turnverein Hennweiler bewies mit dieser Feier einmal mehr seinen starken Zusammenhalt. Die Vielfalt des Turnsports wurde – ebenso wie in der bunten Festschrift – eindrucksvoll präsentiert, und gleichzeitig erhielten Außenstehende die Möglichkeit, einen Einblick in die große Turngemeinschaft zu gewinnen. Besonders deutlich wurde dabei, dass es vor allem die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Verein tagtäglich am Leben erhalten. Dabei gehen Tradition und Zukunft hier Hand in Hand, sodass der Turnverein auch weiterhin eine lebendige und engagierte Gemeinschaft bleibt.

i Abschied nehmen hieß es für Hexagon - nach 28 erfolgreichen Jahren voller mitreißender Choreografien und unvergesslicher Auftritte beendete die Tanzgruppe ihre aktive Zeit. Robin Julia Theis

Nur eine Woche später fand die Jahreshauptversammlung des Turnvereins statt. Alle Teilnehmer waren noch immer voller Euphorie von den Festlichkeiten der Woche vorher. Sie bestätigten den gesamten Vorstand mit Julian Wendling als Vorsitzendem erneut im Amt.

Geehrt wurden außerdem langjährige Mitglieder: Für ihre 25- beziehungsweise 40-jährige Mitgliedschaft wurden Saskia Jacoby, Inge Kundke, Rita Schweickhard und Thomas Wolf ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wurden Lahya Simon und Muriel Huck, welche mit der Mannschaft der KTV Nahetal-Niederwörresbach den ersten Platz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften errangen. Zum Abschluss gab der erste Vorsitzende Julian Wendling einen kurzen Ausblick auf das Vereinsjahr 2025, in dem der Verein weiterhin auf sportliche Erfolge, Gemeinschaft und ein aktives Vereinsleben setzen möchte. Auch beim Gauturntag am folgenden Tag, zu dem sich rund 40 Vertreter verschiedener Turnvereine aus dem Turngau Nahetal in der „Alten Schule“ in Hennweiler versammelten, stellte Wendling nochmals kurz seinen Verein vor und erhielt weitere Glückwünsche sowie zahlreiche lobende Worte für die Jubiläumsfeier.

i Urkunden vom Turnverband Mittelrhein und der Verbandsgemeinde Kirner Land gab es zum 125-jährigen Bestehen des Turnvereins Hennweiler - die ursprünglich für 2020 geplante große Feier wurde wegen der Corona-Pandemie um fünf Jahre verschoben. Robin Julia Theis

Auch in sportlicher Hinsicht konnte sich der TV Hennweiler über ein gelungenes Jahr freuen – sei es beim Deutschen Turnfest in Leipzig, wo sich Felix Georg beim Deutschland-Cup in der Leistungsklasse eins souverän den Vizemeistertitel unter 39 Teilnehmern aus ganz Deutschland sicherte, bei Pokalwettkämpfen, bei denen alle Beteiligten zurecht stolz und mit jeder Menge neuer Erfahrungen sowie einer gehörigen Portion Motivation zurück nach Hennweiler zurückkehrten, beim Gaukinderturnfest in Meisenheim, bei dem die Jüngsten erste Wettkampferfahrungen sammelten, den Gau-Rundenwettkämpfe oder den Vereinsmeisterschaften im November. Ein besonderes „Jubiläumsgeschenk“ machten die Turnerinnen Stella Schmidt, Bernadett Ochmann, Joline Karbach, Lina Schuch, Lani Atzori, Ella Rosa von Berg und Emily Keibel ihrem Verein: Nach 27 Jahren trat zum ersten Mal wieder eine eigene Mannschaft des Turnvereins bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften an – und landete prompt auf Platz 3 des Siegertreppchens.

i Über einen Erfolg beim Deutschen Turnfest in Leipzig konnte sich Felix Georg - hier bei einer Vorführung beim Jubiläumsfest - freuen. Robin Julia Theis

Aber nicht nur sportlich gab es 2025 für die Kinder einiges zu erleben: Gleich drei Mal beteiligte sich der Turnverein beim Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Kirner Land und lud auch Nichtmitglieder ein, sich ein paar Stunden „auf Spurensuche“ zu begeben. Das Osterferienprogramm stand unter dem Motto „Agentenausbildung“. 19 Kinder absolvierten an verschiedenen Stationen die Ausbildung zum Agenten und testeten ihre Fähigkeiten an einem Abschlussparcours. Beim Sommerferienprogramm begaben sich die Agenten auf ihre erste Mission und lüftetendas Geheimnis des verschwundenen Schatzes vom Teufelsfels. In den Herbstferien hieß es „Action mit Ball und Spaß“. Katja Hien-Gümüs und Florian Dluhi organisierten alle drei Ferienaktionen mit viel Liebe zum Detail.

Ehrungen zum krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres

Den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres bildeten zwei Ehrungen: Zunächst überreichte die Sparkasse Rhein-Nahe beim Training der Leistungsturnerinnen symbolisch einen Scheck über 2500 Euro, weil die Trainerin der Leistungsgruppe, Conny Herrmann-Jung, sich beim Wettbewerb „Eure Trainer gesucht“ der Sparkassengruppe den Sieg auf Rheinland-Pfalz-Ebene sichern konnte. Das Preisgeld möchte sie gerne in ein Training der besonderen Art investieren: Um zusätzliche Motivation zu schaffen, soll eine Deutsche Meisterin im Gerätturnen nach Hennweiler geholt werden, von der die Hennweiler Turnerinnen lernen und profitieren sollen. Kurz darauf stand die Sportlerehrung der VG Kirner Land auf dem Programm. Elf Turnerinnen und Turner des Turnvereins wurden dort von Bürgermeister Thomas Jung nochmals besonders geehrt. Er überreichte zum Dank für das überwiegend ehrenamtliche Engagement der Trainer und Vorstände Schecks für die Jugendarbeit. Die Höhe dieser Förderspenden richtet sich nach der Anzahl der beim Sportbund gemeldeten Kinder pro Verein. Der Turnverein Hennweiler war auch an dieser Stelle ganz besonders stolz, als einer der größten Vereine in der Verbandsgemeinde zu wirken. Ein aufregendes Jahr mit vielen Höhen und voller schöner Momente und Erfolge geht zu Ende. Der Vorstand bleibt optimistisch, dass das Jahr 2026 nicht weniger zu bieten hat.

TV Hennweiler hat schon einiges für 2026 geplant

Schon jetzt sind eine Vollmondwanderung am Samstag, 31. Januar, und eine Fitnesswanderung mit anschließendem Picknick am Sonntag, 13. September, geplant. Ab dem Sonntag, 18. Januar, wird einmal monatlich sonntagmorgens ein Sportangebot für Teenies ab zwölf Jahren eingeführt, da diese Altersgruppe einer aktuellen Einschätzung nach etwas zu kurz kommt. Nach vielen Jahren wird am Samstag, 7. März, wieder ein Indiacaturnier veranstaltet. Nicht nur Vereinsmitglieder, auch die Ortsvereine aus Hennweiler oder lose Gruppierungen sind eingeladen, sich mit einer sechsköpfigen Mannschaft anzumelden. Am Sonntag, 25. Januar, Sonntag, 8. Februar, und Sonntag, 1. März, 2026, findet jeweils von 10 bis 12 Uhr ein freies Indiaca-Training in der Turnhalle statt, um bestmöglich für das Turnier vorbereitet zu sein. Alle Interessierten sind willkommen. red