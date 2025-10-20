Verein wird 120 Jahre alt TuS Seibersbach ein unverzichtbarer Teil des Soonwalds Jens Fink 20.10.2025, 09:00 Uhr

i Franz-Rudolf Gilsdorf (4. von links) und der zweite Vorsitzende Moritz Bär (4. von rechts) freuten sich über die Glückwünsche zum Jubiläum von (von links) Ivonne Hain (TuS Stromberg), Tanja Beier-Westphal (Schwimmbadförderverein), Nicole Hippert (CDU-Ortsverband), SG Soonwald-Trainer Lars Flommersfeld, Elke Stern, Dörrebachs Ortsbürgermeister Harald Scholl, Ralf Noch und Steffen Kemp vom Feuerwehrförderverein. Jens Fink

Von Kriegen gezeichnet, von Leidenschaft geprägt: Seit 120 Jahren schreibt der TuS Seibersbach Geschichte – und steht heute stärker da als je zuvor. Wie aus einer Turngemeinde ein Aushängeschild der Region wurde.

„Der TuS Seibersbach steht für eine Geschichte, die von Leidenschaft, Gemeinschaft und dem Willen getragen wurde, etwas Großes zu schaffen“, betonte der Vorsitzende Franz-Rudolf Gilsdorf auf der akademischen Feier in der Ausoniushalle zum 120-jährigen Jubiläum des Vereins.







