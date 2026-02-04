Breitensport in Breitenheim TuS ehrt seine Mitglieder in Jahreshauptversammlung Roswitha Kexel 04.02.2026, 18:30 Uhr

i Die TuS-Vorsitzende Kerstin Möllendick (links) nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Sie verabschiedete Udo Altvater (2. von links) nach 33 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand. Neue Beisitzerin ist Lara Neubrech (rechts). Roswitha Kexel

Kleiner Ort, großes Angebot: Der TuS bietet zahlreiche Aktivitäten, darunter neuerdings auch die Variante „Geh-Fußball“. Dafür wünscht man sich mehr Nachwuchs. Die langjährigen Mitglieder wurden derweil ausgezeichnet.

Breitensport – das ist die passende Bezeichnung für das sportliche Angebot, das die Mitglieder unterschiedlicher Altersgruppen im TuS Breitenheim nutzen können. Und was der TuS dazu noch an Freizeitaktivitäten bietet, wie Kappensitzung und Showtanzabend im Wechsel, Teilnahme am Kerweumzug, Kulinarische Wanderung, Kindersachenbasar und mehr ist ebenfalls bemerkenswert für eine Gemeinde mit gerade einmal knapp 400 Einwohnern.







