Kleiner Ort, großes Angebot: Der TuS bietet zahlreiche Aktivitäten, darunter neuerdings auch die Variante „Geh-Fußball“. Dafür wünscht man sich mehr Nachwuchs. Die langjährigen Mitglieder wurden derweil ausgezeichnet.
Breitensport – das ist die passende Bezeichnung für das sportliche Angebot, das die Mitglieder unterschiedlicher Altersgruppen im TuS Breitenheim nutzen können. Und was der TuS dazu noch an Freizeitaktivitäten bietet, wie Kappensitzung und Showtanzabend im Wechsel, Teilnahme am Kerweumzug, Kulinarische Wanderung, Kindersachenbasar und mehr ist ebenfalls bemerkenswert für eine Gemeinde mit gerade einmal knapp 400 Einwohnern.