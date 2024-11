VG-Rat stimmt Übertragung zu Turnhallen wechseln in das Eigentum der Gemeinden Roswitha Kexel 10.11.2024, 15:00 Uhr

i An die ehemalige Schulturnhalle Odenbach grenzen die Unterkunft der Freiwilligen Feuerwehr und die Gemeindehalle an. Die Turnhalle in Odenbach soll ebenso wie die Sporthalle in Grumbach in das Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinde übertragen werden. Roswitha Kexel

Obwohl Grumbach und Odenbach keine Grundschulen mehr haben, bestritt die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die Kosten für zwei ehemalige Schulturnhallen in den Gemeinden. Die VG konnte die Hallen nun unentgeltlich an die beiden Orte übertragen.

Was schon seit Längerem diskutiert wird, soll nun Realität werden: Der Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein hat bei zwei Gegenstimmen mehrheitlich für die unentgeltliche Übertragung der ehemaligen Schulturnhallen in Grumbach und Odenbach in das Eigentum der Ortsgemeinden zugestimmt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen