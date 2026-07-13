Viel los in der VG Rüdesheim Turmfalken gerettet und Flächenbrand eingedämmt Marian Ristow 13.07.2026, 23:42 Uhr

i Ein Feuerwehrmann hält den geretteten Turmfalken behutsam in seinen Händen, nachdem dieser aus misslicher Lage befreit wurde. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Starker Wind entfachte ein Feuer hinter dem Friedhof, dichter Rauch zog ins Dorf. Mit Atemschutz und gezielten Löschangriffen stoppte die Feuerwehr die Glut – wie sie Schlimmeres verhinderte, lesen Sie im Bericht.

Über zu wenig Arbeit kann sich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim sowieso nicht beklagen. Am letzten Juniwochenende hielt der verheerende Waldbrand bei Traisen die Truppe auf Trab und auch an diesem Wochenende gab es einiges zu tun, wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt.







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