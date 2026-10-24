Einbrüche im Kreis Kreuznach Türspion und Kameras: So bleibt das Zuhause sicher Markus Kilian 24.10.2026, 13:11 Uhr

i Vier Einbrüche in vier Tagen fanden vor Kurzem im Kreis Bad Kreuznach statt. Wie kann man sich am besten gegen kriminellen Eindringlinge schützen? Die Polizei gibt Tipps. Nicolas Armer/dpa. picture alliance/dpa

Vier Einbrüche in vier Tagen – der Kreis Bad Kreuznach ist alarmiert. Wie schützt man sich am besten vor den kriminellen Eindringlingen? Die Polizei klärt auf über die Strategien der Täter und die wichtigsten Tipps für Bürger.

Vier Einbrüche in vier Tagen: Eine Serie von Diebstählen hat vor Kurzem den Kreis Bad Kreuznach in Unruhe versetzt. In Bad Kreuznach, Schöneberg, Norheim und Staudernheim hatten sich Unbekannte Zugang zu Ein- und Mehrfamilienhäusern verschafft. Wie kann man sich am besten gegen Einbrüche schützen und welche Muster nutzen die Täter?







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