Vier Einbrüche in vier Tagen – der Kreis Bad Kreuznach ist alarmiert. Wie schützt man sich am besten vor den kriminellen Eindringlingen? Die Polizei klärt auf über die Strategien der Täter und die wichtigsten Tipps für Bürger.
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Vier Einbrüche in vier Tagen: Eine Serie von Diebstählen hat vor Kurzem den Kreis Bad Kreuznach in Unruhe versetzt. In Bad Kreuznach, Schöneberg, Norheim und Staudernheim hatten sich Unbekannte Zugang zu Ein- und Mehrfamilienhäusern verschafft. Wie kann man sich am besten gegen Einbrüche schützen und welche Muster nutzen die Täter?