Plantage in Seibersbach
„Trüffelbäume“ sorgen für ein passendes Milieu
Dr. Job von Nell (links) bereitet mit seinem Schwiegersohn Konrad Stapenhorst von Nell eine Agrar-Drohne für einen Sprüheinsatz
Dr. Job von Nell (links) bereitet mit seinem Schwiegersohn Konrad Stapenhorst von Nell eine Agrar-Drohne für einen Sprüheinsatz auf dem Trüffelfeld vor.
Norbert Krupp

Gemeinsam mit Trüffelbaum-Paten will Dr. Jakob von Nell auf einer 2020 angelegten Plantage künftig Edelpilze ernten. Unter insgesamt 2300 Haselnussbäumen, Eichen, Buchen und Winterlinden sollen die Trüffel gedeihen. 

Lesezeit 3 Minuten
„Durch unsere Soonwald-Trüffel könnte die, vollkommen unterschätze Region bekannter und auch in kulinarischer Hinsicht beflügelt werden“, zeigt sich der Jurist und Waldbesitzer Dr. Job von Nell (70) überzeugt. Der Nachkomme der Gebrüder Puricelli lebt auf der Stromberger Neuhütte bei Daxweiler.
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