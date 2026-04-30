Versorgung in Winterbach Trotz Stammkunden: Dorfladen braucht dringend Zulauf Jens Fink 30.04.2026, 15:00 Uhr

i Mit seinen zahlreichen, frischen Produkten kann der Dorfladen punkten. Dies betonen (von links) Bärbel Unger, Werner Rebenich, Reinhard Koch und Monique Katzek. Jens Fink

Mehr als 1000 Artikel sind hier zu haben, vieles stammt aus der Region. In der ländlichen Region ist das Angebot geschätzt, das aber auf weitere Gäste setzt, um wirtschaftlich überleben zu können.

Seit November 2020 gibt es den „Dorfladen am Soonwald“ in Winterbach, der bei vielen Kunden in der Umgebung sehr geschätzt wird. Reinhard Koch, ehemaliger Ortsbürgermeister von Ippenschied, und Werner Rebenich, ehemals Ortschef von Winterbach, hatten ihre Idee umgesetzt und den ehrenamtlich betriebenen Dorfladen unter der Ägide eines Trägervereins ins Leben gerufen.







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