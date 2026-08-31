Sorgen in Bad Kreuznach
Trotz Insolvenz: Für das Café Wahl besteht Hoffnung
Nicola Hoffmann und Heike Kaiser engagieren sich stark, um die Zukunft des Café Wahl zu sichern.
Nicola Hoffmann und Heike Kaiser engagieren sich stark, um die Zukunft des Café Wahl zu sichern.
Norbert Krupp

Seit 1887 ist das Café Wahl eine Institution in Bad Kreuznach – doch jetzt droht das Aus. Doch es gibt Licht am Horizont: Ein Retter steht bereit, und das Traditionshaus bleibt vorerst geöffnet. Wie geht es weiter mit dem beliebten Café?

Lesezeit 2 Minuten
Der vorläufige Insolvenzverwalter Ingo Grünewald ist zuversichtlich, den Fortbestand des Cafés Wahl sichern zu können. Gegen dessen aktuellen Betreiber Eric Mahlich wurde am Freitag Insolvenzantrag gestellt (wir berichteten). „Für mich steht fest: Ich werde mich bemühen, diesen Geschäftsbetrieb fortzuführen und glaube auch, dass das gelingen wird“, sagte Grünewald.
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