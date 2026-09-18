Eine historisch frühe Lese trifft auf eine rekordverdächtige Qualität an den Reben. Doch der vergangene Hitzesommer hat seine Spuren hinterlassen. Die Nahewinzer fahren zurzeit eine außergewöhnliche Ernte ein.
Lesezeit 3 Minuten
Ob auf Straßen, Feldwegen oder direkt zwischen den Rebzeilen: Die Traktoren und Maschinen für die Weinlese durchziehen aktuell stark das gesamte Naheland – klar: Die Weinlese ist in vollem Gange. Und das so früh wie noch nie: Die Winzer an der Nahe und in Rheinhessen hatten teilweise bereits vor dem Jahrmarkt die ersten Trauben geerntet.