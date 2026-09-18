Weinmachen im Wandel
Trotz Hitzesommer: Die beste Traubenernte an der Nahe?
Die Weinlese ist im Naheland zurzeit in vollem Gange, so auch in der Lage Langenlonsheimer Königsschild, wo unter anderem Kersti
Die Weinlese ist im Naheland zurzeit in vollem Gange, so auch in der Lage Langenlonsheimer Königsschild, wo unter anderem Kerstin Haas und Niels Jung für das Weingut Johannes Haas die Trauben ernten.
Thomas Haas

Eine historisch frühe Lese trifft auf eine rekordverdächtige Qualität an den Reben. Doch der vergangene Hitzesommer hat seine Spuren hinterlassen. Die Nahewinzer fahren zurzeit eine außergewöhnliche Ernte ein.

Lesezeit 3 Minuten
Ob auf Straßen, Feldwegen oder direkt zwischen den Rebzeilen: Die Traktoren und Maschinen für die Weinlese durchziehen aktuell stark das gesamte Naheland – klar: Die Weinlese ist in vollem Gange. Und das so früh wie noch nie: Die Winzer an der Nahe und in Rheinhessen hatten teilweise bereits vor dem Jahrmarkt die ersten Trauben geerntet.
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