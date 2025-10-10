Ringer aus Bad Kreuznach Trotz Deutschkurs und Meistertitel droht Abschiebung 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Toghrul Rüstamli ist beim VfL Bad Kreuznach ein talentierter Ringer. Seit zwei Jahren lebt der gebürtige Aserbaidschaner in Deutschland. Nun droht ihm die Abschiebung. Markus Kilian

Toghrul Rüstamli (18) wurde in Aserbaidschan geboren, kam vor zwei Jahren nach Bad Kreuznach und gilt als großes Talent. Er spricht fließend Deutsch, möchte arbeiten. Doch seine Aufenthaltsgestattung läuft aus. Den Grund kann er nicht nachvollziehen.

Er hat einen Ausbildungsvertrag, den Führerschein gemacht und für den VfL Bad Kreuznach die offene Deutsche Einzelmeisterschaft im Beach Wrestling gewonnen. Ob Toghrul Rüstamli in Deutschland bleiben kann, ist allerdings unklar. Denn der gebürtige Aserbaidschaner und „Wrestling Tiger“ soll – wie auch seine Eltern und sein jüngerer Bruder – abgeschoben werden.







