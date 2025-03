Mit einem Festgottesdienst feierte der Förderverein zur Erhaltung der evangelischen Kirchen den 130. Jahrestag der Wiedererrichtung des Langhauses der evangelischen Kirche. Das Jubiläum des 125. Geburtstags war wegen Corona abgesagt worden.

Im Jahre 1891 war das vom Hahnenbach-Hochwasser 1875 beschädigte Kirchen-Langhaus abgerissen worden. 1895 konnte es mit 1200 Besuchern nach einem Festzug durchs flaggengeschmückte Kirn wiedereröffnet werden. Damals wie heute bezog sich die Predigt auf Psalm 127, in dem es heißt: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Nach der Schriftenlesung (Offenbarung 21, 1-4) durch Superintendentin Astrid Peekhaus hielt Pfarrer Dr. Jörg Weber (Superintendent in Trier) vor 120 Zuhörern die Festpredigt.

i Organist Stefan Wasser und die Trompeter Harald Zerbe und Alexander Miliavski machten das Kirchenfest zu einem musikalischen Genuss. Seibert Armin. Armin Seibert

Damals, vor 130 Jahren ging es um Kaiser, Reich und Vaterland, diesmal zum gleichen Psalm teils auf Kirner Dialekt um die Frage: Brauchen wir zwei Kirchen in Kirn, brauchen wir überhaupt Kirchen? Weber sagt ein klares Ja. Trost und Gottvertrauen seien gerade in dieser Zeit von Kriegen und weltpolitischen Wirren wichtig. Solange es Menschen gebe, die vor Ort mitmachen wie der Förderverein, so lange brauche es zwei Kirchen und grundsätzlich die Kirche.

Beide Konfessionen nutzten die Kirche bis 1875

Fördervereinsvorsitzender Karl Heinz Buss und sein Stellvertreter Walter Bredehöft begrüßten zahlreiche Ehrengäste und überreichten zusammen mit ihrem Vorstand ein von Modellbauer Armin Holzhäuser geschaffenes Modell der alten Kirche (vor dem Hochwasser) an die Kirchengemeinde um Prädikant Michael Heck. Das Modell soll einen Ehrenplatz erhalten. Bis zur Hochwasser-Katastrophe 1875 war die Kirche von beiden Konfessionen genutzt worden – Protestanten im Langhaus, Katholiken im Chor der alten Kirche aus dem Jahr 966.

i Ein Bild aus der Ausstellung mit über 50 Kinderbildern zum Thema Kirche. Seibert Armin. Armin Seibert

Beim Neubau entschied man sich, getrennte Wege zu gehen – die Katholiken bauten ihr eigenes Gotteshaus. Müßig die Frage, ob man damals und heute in Anbetracht von Millionensummen für Unterhaltung und Renovierung nicht besser zusammengeblieben und das Geld für andere wichtige Projekte verwendet hätte. Dr. Weber hatte diese Frage auch beim Abi-Treff vor einem halben Jahr mit Mitschülern erörtert. Weber machte 1984 in Kirn Abitur, besuchte beim Treffen im Herbst auch seine Heimatkirche, in der er getauft und konfirmiert wurde und seine erste Predigt hielt. Es war ein Stück Heimat, das er in seiner Festpredigt zelebrierte, gern teils auf Kirner Platt.

Virtuose Musik und netter Empfang

Musikalisch professionell umrahmt wurde die Feier von Organist und Dirigent Stefan Wasser und den beiden Trompetern Harald Zerbe und Alexander Miliavski, die die Feier mit ihrem virtuosen Spiel gleichsam zu einem Fest für Musikfreunde machten. Nach dem Gottesdienst lud der Förderverein in den Chorraum zu einem kleinen Empfang ein, bei dem es viele herzliche Gespräche gab.

i Pfarrer Dr. Jörg Weber aus Trier hielt die Festpredigt zum 130. Jahrestag des Kirchen-Neubaus in Kirn. Der gebürtige Kirner predigte teils in Kirner Dialekt. Seibert Armin. armin seibert

Großen Anklang fand dabei die Bilderausstellung mit Werken von Kirner Grundschul- und Kindergartenkindern. Über 50 Bilder hatten sie gemalt zum Thema, wie sie ihre Kirche sehen. Darunter waren etliche Moscheen. Bei einem Bild stand geschrieben, das sei die Kirche vom Opa in der Türkei. Die Bilder sollen in den nächsten Tagen auch bei Gottesdiensten noch einmal gezeigt werden.

Der goldene Schlüssel bleibt ein Rätsel

Wie wichtig der Förderverein für die evangelische Kirche (auch in Kallenfels und Meckenbach) ist, zeigte Prädikant Michael Heck am Beispiel der vom Förderverein mitfinanzierten Tonanlage auf. Einiges steht noch auf der Wunschliste. Die Frage, wo denn der damals bei der Eröffnung vor 130 Jahren beschriebene vergoldete Kirchenschlüssel abgeblieben sei, konnte Karl Heinz Buss nicht beantworten. Es gibt wohl Wichtigeres.

Wer den Förderverein in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit einer Spende unterstützen möchte, kann auf das Spendenkonto bei der Kreissparkasse Birkenfeld überweisen. IBAN: DE83 5625 0030 0827 79