Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Tropisches Bad Kreuznach: Rote Karte ist rote Karte Marian Ristow 20.06.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Jens Weber. Marian Ristow

Bad Kreuznach schwitzt – und bekommt erneut die rote Karte. Warum die Stadt im Hitze-Check durchfällt und was das für Bürger und Politik bedeutet, zeigt ein Blick auf die alarmierenden Zahlen.

„Und da waren sie wieder, meine drei Probleme.“ Dieses berühmte Motiv aus dem ersten Otto-Waalkes-Film, den ich neulich morgens im TV gesehen habe und der deutlich besser gealtert ist, als man denkt, kennt man. Jeder hat so seine Probleme oder zumindest das, was man als Problem bezeichnen würde.







Artikel teilen

Artikel teilen