Tritt Bad Sobernheim in Sachen Zukunft auf der Stelle?

Im Bad Sobernheimer Gesellschaftsausschuss ging es um die taktischen Leitlinien und Alleinstellungsmerkmale der Felke-Stadt – und wie sie zu einem Leuchtturmprojekt werden könnten.
Im Gesellschaftsausschuss der Stadt ging es um den Abschlussbericht der Stadtmanufaktur zur ganzheitlichen Stadtvermarktung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) unter dem Titel „Vision 2030 – Das neue Stadtbild“. Der Bericht umfasst 64 Seiten, und Jennifer Schuck, Koordinatorin Stadtmarketing, zeigte eine Handvoll Folien dazu.