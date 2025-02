Bauarbeiten beginnen im März Tribüne im Kreuznacher Moebus-Stadion wird überdacht 13.02.2025, 15:00 Uhr

i Überdacht aufs Sportgeschehen im Moebus-Stdion schauen, das macht die Theos-Suess-Stiftung mit ihrer Spende möglich. Im März sollen die Arbeiten an der Überdachung der Haupttribüne beginnen. Stefan Munzlinger

Die Pläne sind seit knapp einem Jahr bekannt, jetzt werden sie umgesetzt: Das Moebus-Stadion wird aufgepeppt, bekommt ein Tribünendach und eine Flutlichtanlage.

Der Mäzen steht schon längst in den Startlöchern. Theo Suess will der Stadt und den Bad Kreuznacher Sportlern ein Dach für die Haupttribüne mit Fotovoltaikanlage und eine professionelle Flutlichtanlage im Friedrich Moebus-Stadion spendieren. Seine Stiftung plant dafür einen Invest in Höhe von 2 Millionen Euro.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen