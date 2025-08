Es tut sich einiges im FC Schmittweiler-Callbach – nicht nur sportlich, sondern auch rund um den Verein und das Clubheim. Das wurde beim Rück- und Ausblick des Vorsitzenden Julian Kuhn deutlich. Im sportlichen Bereich muss der FC in der neuen Saison sieben Abgänge verkraften, die wehtun, kann aber gleichzeitig sechs engagierte junge Neuzugänge aufnehmen. Kuhn erinnerte an die Feier, nachdem der FC Bezirksligameister wurde und auch in der Landesliga eine überragende Runde gespielt hat.

Die Trainer Thorben Kemmries (2. Mannschaft) und Murat Yasar (1. Mannschaft) zogen ebenfalls ein positives Fazit. Kemmries bekommt nun Unterstützung durch Sascha Frenger. Yasar räumte ein, dass die neu formierte Mannschaft sich erst finden müsse, er meinte jedoch: „Wir werden alles geben, und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, wenn wir alle zusammen halten.“

Ehrungen für Mitglieder

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein und jahrelange Unterstützung dankte der FC-Vorsitzende Julian Kuhn dem Aktiven Thorsten Hey mit einer Urkunde. Seit 40 Jahren ist Steven Klein Mitglied im FC Schmittweiler-Callbach. Mit Blick auf sein junges Alter vermuteten einige scherzhaft, er müsse wohl in den Verein geboren sein. Für 50 Jahre Treue wurden Richard Held und Joachim Gillmann mit Urkunden ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für Richard Held, der über Jahre hinweg nicht nur die Kasse des FC führte, sondern auch bei vielen Aufräum- und anderen Arbeiten rund ums Clubheim stets zur Stelle war und tatkräftig anpackte, hielt Kuhn Lob und Dank bereit. Er sagte: „Solche Leute prägen den Verein.“

Der FC hat in den vergangenen Monaten einiges bewegt: Die Heizung und der Sportplatz wurden saniert sowie zwei kleine und zwei große Tore angeschafft. Der vor gut einem Jahr eingeführte Schnitzel-Freitag wird gut angenommen und auch die Wandertage an Karfreitag und Allerheiligen kamen gut an. Jüngstes Projekt war die Renovierung der Küche im Sportheim. Der FC konnte die Kücheneinrichtung aus dem Bürgerhaus Callbach, dessen Sanierung begonnen hat, übernehmen. Der Schreiner Klaus Cholewa war beim Auf- und Einbau in die Bresche gesprungen, der Elektriker Thomas Geib unterstützte bei den Elektroarbeiten. Weitere Ehrenamtliche brachten die Küche auf Vordermann – das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Sanierung der Sanitäranlagen

Beim Herrichten des Trainingsplatzes unterstützte Fabian Becker mit Maschinen und Material. Weitere Arbeiten stehen an. Im Idealfall soll der Ausweichtrainingsplatz einen Zaun als Ballfang und Wildschutz erhalten. Ein Förderantrag an den Sportbund sei gestellt, informierte Kuhn. Mit der Sanierung der sanitären Anlagen im Clubheim steht ein weiteres Großprojekt an. „Das kostet Geld und Manpower. Wir bitten um ein bis zwei Jahre Geduld“, so der FC-Vorsitzende. Am Kerwe-Freitag in Callbach beteiligt sich der FC mit einem Flammkuchenstand, um die Vereinskasse aufzubessern.

Laut dem Kassenbericht von Ines Kuhn hat der FC im vergangenen Jahr ein kleines Plus erwirtschaftet. Lothar Geib, der mit Willi Haas die Kasse geprüft hatte, bestätigte nicht nur eine top Kassenführung, er drückte auch Lob und Bewunderung für die Kassenwartin aus. „Man braucht Fachwissen, um das alles machen zu können“, hielt Geib fest. Keine Frage – der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Appell zur Unterstützung

Unter dem Punkt Verschiedenes appellierte Jürgen Kemmries an die Mitglieder, den Verein bei Spielbegegnungen mit Diensten im Ausschank, in der Pommesbude oder am Grill zu unterstützen. Es werde immer schwieriger, die Dienste zu besetzen. „Der Vorstand allein ist nicht der Verein. Macht euch doch mal zwei Stunden frei und helft uns“, bat er. Julian Kuhn dankte allen Sponsoren, Gönnern und Freunden, die den Verein unterstützen. Vor allem die Bannerwerbung helfe dem Verein, infrastrukturelle Maßnahmen zu finanzieren. „Danke auch an diejenigen Leute, die von sich aus auf uns zukommen. Seid selbst aktiv, dann werden wir die nächsten Jahre hier oben noch viel Spaß haben“, ermunterte Julian Kuhn, bevor er die Sitzung schloss.