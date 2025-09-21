30 Jahre Tradition, ungebrochene Faszination: Der Bad Kreuznacher Bauernmarkt begeistert wieder mit regionalen Schätzen, lebendigem Handwerk und einem besonderen Jubiläum. Was Besucher dieses Jahr überraschte.
Lesezeit 2 Minuten
Der 30. Bad Kreuznacher Bauernmarkt im Rahmen des Tags der offenen Tür im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR) hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Schon kurz nach der Eröffnung am Samstagmorgen wimmelte es auf dem DLR-Gelände nur so von Besuchern.