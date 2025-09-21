30. Auflage in Bad Kreuznach Traumhaftes Wetter sorgt für vollen Bauernmarkt Josef Nürnberg 21.09.2025, 11:00 Uhr

i Hagen Purpus aus Seesbach war es wichtig, dass die kleinen Besucher auf dem Bauernmarkt unmittelbaren Kontakt mit seiner Kuh und Kalb bekamen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

30 Jahre Tradition, ungebrochene Faszination: Der Bad Kreuznacher Bauernmarkt begeistert wieder mit regionalen Schätzen, lebendigem Handwerk und einem besonderen Jubiläum. Was Besucher dieses Jahr überraschte.

Der 30. Bad Kreuznacher Bauernmarkt im Rahmen des Tags der offenen Tür im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR) hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Schon kurz nach der Eröffnung am Samstagmorgen wimmelte es auf dem DLR-Gelände nur so von Besuchern.







