Das war 2025: Bad Kreuznach Traum rasch ausgeträumt: Kein Neubau auf dem Kauzenberg Marian Ristow 11.01.2026, 22:00 Uhr

So lief 2025: Ein Mammutprojekt sollte Bad Kreuznachs Silhouette verändern. Doch Formfehler und Stimmungswandel machten den Traum der „Burg" über der Stadt zunichte. Wie es dazu kam – und warum der Kauzenberg wohl weiter ohne Hotel bleibt.

Zwei Männer haben einen Traum: Stefan Kessler, Zahnarzt und Immobilienunternehmer, und Werner Lorenz, Winzer und Kommunalpolitiker, wollen ein Hotel bauen. Direkt neben ihrem Eigentum, der Kauzenberg, hoch über der Stadt. Die Pläne dazu stammen von niemand Geringerem als von Architekten Paul Böhm, dessen Vater Gottfried einst den Neubau auf der Kauzenruine gestaltet hat.







