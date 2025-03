Trauer um Friedrich W. Dörtelmann: Der langjährige Geschäftsführer der früheren Rheuma Heilbad AG Bad Kreuznach ist am 20. März im Alter von 93 Jahren verstorben. Fast 30 Jahre lang gehörte er an führender Stelle zu den Persönlichkeiten, die das in jener Zeit äußerst erfolgreiche Kurwesen der Stadt in verantwortlichen Positionen gestaltet und weiterentwickelt haben. Von 1970 bis 1992 stand er an der Spitze der Rheuma Heilbad AG, eine der maßgeblichen Institutionen des „Sozialbades“ Bad Kreuznach und des Landesrheumazentrums. In seine Amtszeit fiel der Ausbau der stationären Reha und es wurden die höchsten Gäste- und Anwendungszahlen in der Geschichte des Heilbades erzielt. Zusätzlich zur bereits 1959 eröffneten Neuen Rheumaklinik erfolgte unter seiner Ägide der Neubau der Karl-Aschoff-Klinik mit 160 Betten im Jahr 1976 und 1990 die Einweihung der Rheinpfalz-Klinik mit weiteren 190 Betten. Im gleichen Zeitraum hat sich Dörtelmann intensiv und unermüdlich für die Anwendung der Radontherapie als Bad Kreuznacher Alleinstellungsmerkmal eingesetzt und siedelte zeitweilig die Geschäftsstelle der internationalen Arbeitsgemeinschaft der Radonheilbäder (Euradon) in Bad Kreuznach an.

Hochzeit der Sozialkur

1931 in Oberhausen im Ruhrgebiet geboren, lebte Dörtelmann seit mehr als 50 Jahren in Bad Kreuznach. Nach seinem Abitur begann er eine Lehre in einem Hotel. Er lernte Koch. Aber das füllte ihn nicht wirklich aus. So studierte er in Tübingen, Frankfurt und München noch Wirtschaftswissenschaften. Er wählte als Fachrichtung den Bereich Fremdenverkehr. Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte, denn dadurch konnte er sich nach einem Intermezzo im Steigenberger Hotel 1970 auf die Stelle des Geschäftsführers der Rheuma Heilbad AG Bad Kreuznach bewerben. In dieser Zeit erlebte er die Hochzeit der Sozialkur, die dann abrupt mit der Gesundheitsreform unter Horst Seehofer 1997 endete.

Auch nach seiner aktiven beruflichen Tätigkeit verfolgte er die touristische Entwicklung der Kurstadt aufmerksam und sprach sich dafür aus, im Tourismus über den Kirchturm hinaus zu blicken. Im Rückblick fand er es richtig, dass Bad Kreuznach dabei immer stärker auf den Wander- und Fahrradtourismus setzte. Dörtelmann blieb bis ins hohe Alter weiter präsent. Er legte großen Wert auf Form und Stil – ganz gentlemanlike. Man könnte es als sein Markenzeichen bezeichnen. So trat er stets auf. Dabei war er verbindlich und immer höflich.

Vielseitig ehrenamtlich engagiert

Dörtelmann übte eine ganze Reihe von Ehrenämtern aus, hat sich sozial und kulturell vielseitig engagiert. Insgesamt 29 Jahre war er für das Viktoriastift ehrenamtlich tätig – seit 1978 als Aufsichtsratsmitglied, von 1992 bis 1999 als Verwaltungsratsvorsitzender und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender und von 2000 bis Ende 2006 als Vorsitzender des Stiftungsrats. Er gehörte dem Landesverband der Rheumaliga an und engagierte sich im Presbyterium (zeitweise als Vorsitzender) und dem Orgelbauverein Pauluskirche. Zum Rotary Club Bad Kreuznach kam er 1972, 1982/83 war er Präsident. Er war ein Freund der Romantikhotels, von denen er viele besucht hat, und ein Kulturfreund: Auch in diesem Bereich war er vielfältig aktiv, so in der Stiftung des Hauses der Stadtgeschichte und in der Kreuznacher Cauergesellschaft. In Bayreuth war er Stammgast. Jedes Jahr fuhr er zu den geliebten Festspielen.