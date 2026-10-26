Waldbegehung in Bad Kreuznach Traisener Steinbrucherweiterung wäre Verlust für Forst Josef Nürnberg 26.10.2026, 20:00 Uhr

i Etwa 170 Meter von der Abbruchkante in den bestehenden Wad hinein würde der Steinbruch im Falle einer Erweiterung reichen, wie Revierförster Lorenz Berger beim Rundgang der Waldhilfe informierte. Josef Nürnberg

Eine mögliche Erweiterung des Steinbruchs der Basalt AG stößt in Bad Kreuznach auf Kritik: Revierförster Lorenz Berger führte rund 40 Personen durch den Wald und erklärte, welche Folgen eine Abholzung hätte. Nicht nur fürs Klima.

Rund 40 Personen beteiligten sich Samstag am Waldspaziergang des Bad Kreuznacher Waldhilfevereins, bei dem neben den Schäden des Waldbrandes Ende Juni insbesondere eine mögliche Steinbrucherweiterung durch die Basalt AG im Fokus stand. „Stand heute – lehnt die Waldhilfe die Steinbrucherweiterung ab“, zog Waldhilfevorsitzender Hansjörg Rehbein ein erstes Fazit.







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