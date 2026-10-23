Rohstoffabbau trifft Naturschutz: Die Basalt AG will ihren Steinbruch in Traisen langfristig vergrößern, will dafür aber an den Bad Kreuznacher Stadtwald ran – Naturschützer sehen das kritisch. Welche Rolle dabei Uhus und Smaragdeidechsen spielen.
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Unter der Oberfläche am Rotenfels liegt er, der Rhyolith. Im Traisener Steinbruch wird das Vulkangestein schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten für die Weiterverarbeitung in der Baubranche abgebaut. Doch in etwa 15 Jahren ist das derzeitige Areal voraussichtlich erschöpft.