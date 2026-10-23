Im Bad Kreuznacher Stadtwald Traisener Steinbruch erweitern – und Umwelt schützen? Markus Kilian 23.10.2026, 11:22 Uhr

i Schon lange wird im Traisener Steinbruch Rhyolith abgebaut. Das aktuelle Areal ist allerdings in rund 15 Jahren erschöpft, sagt die betreibende Basalt AG. Daher will man das Gebiet erweitern, muss dafür aber an den Bad Kreuznacher Stadtwald ran. Das Vorhaben ist umstritten. Markus Kilian

Rohstoffabbau trifft Naturschutz: Die Basalt AG will ihren Steinbruch in Traisen langfristig vergrößern, will dafür aber an den Bad Kreuznacher Stadtwald ran – Naturschützer sehen das kritisch. Welche Rolle dabei Uhus und Smaragdeidechsen spielen.

Unter der Oberfläche am Rotenfels liegt er, der Rhyolith. Im Traisener Steinbruch wird das Vulkangestein schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten für die Weiterverarbeitung in der Baubranche abgebaut. Doch in etwa 15 Jahren ist das derzeitige Areal voraussichtlich erschöpft.







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