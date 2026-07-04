Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Traisen überall: Das Feuer, die Munition und die Folgen Marian Ristow 04.07.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Ein Feuer, eine Evakuierung und die Frage: Was bleibt, wenn Rauch und Asche verschwunden sind? Im Kreis Bad Kreuznach wurde ein Wochenende zum Ausnahmezustand – und wirft unbequeme Fragen auf, die weit über die Region hinausgehen.

Kreis Bad Kreuznach. Das zurückliegende Wochenende wird im Kreis Bad Kreuznach, vor allem in der Verbandsgemeinde Rüdesheim, so schnell niemand vergessen. Das Feuer auf dem Rotenfels, der Kampf gegen die Flammen, der überragende Einsatz der Blaulicht-Familie (an der Feuerfront und dahinter), das Funktionieren der Alarmkette, die Hilfsbereitschaft untereinander – all das sind bleibende Eindrücke.







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