Tragischer Unfall in Kirn: Gudrun Wiest ist verstorben

i Gudrun Wiest engagierte sich stets für das Wohl benachteiligter Kinder, war bestens vernetzt und stets optimistisch. Armin Seibert

Der Schock sitzt tief, nicht nur in Kirn, sondern im ganzen Kreis: An den Folgen eines tragischen Unfalls auf dem Rewe-Parkplatz in Kirn ist Gudrun Wiest (81) am Donnerstagabend in einer Klinik in Kaiserslautern verstorben. Gudrun Wiest war jahrzehntelang das Gesicht und die gute Seele der Wolfgang-und-Anita-Bürkle-Stiftung. Es gibt nur wenige Menschen, die sich so nachhaltig für die Stadt Kirn und die Region eingesetzt haben, wie es Gudrun Wiest getan hat.

Einst war sie Sekretärin des Simona-Chefs Bürkle und half, dessen Stiftungswunsch nach seinem Tod mit Hilfe von Anita Bürkle mit Rat und Tat umsetzen. Sie war die Wurzel der Stiftung, der Hunderte Menschen dank der Unterstützung in Millionenhöhe viel verdanken. Von Autos für Familien, der Umsetzung von Bauprojekten oder Benefizkonzerten, dem Finanzieren teurer Operationen bis hin zur Studienförderung hochbegabter Kinder oder der Kirner Orgelrenovierung reicht das Spektrum ihres Wirkens. Ohne Bürkle-Stiftung und Gudrun Wiest sähe es in mancher Hinsicht in der Region düster aus.

Als stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende war Gudrun Wiest mit allen Hilfsprojekten bis ins Detail bestens vertraut, führte und verwaltete laufende Geschäfte. Die Region über Kirn hinaus profitiert vom Nachlass der Bürkles, die ein Drittel der Simona-Aktien besaßen. „Es sind 350 Projekte im Jahr“, sagt Stiftungs-Geschäftsführer Jürgen Pickel, einst Simona-Prokurist, bei dem Gudrun Wiest als Assistentin wirkte. Sie hatte bis zuletzt ein Büro in der Simona, pflegte viele Kontakte. Sie kannte sich bestens aus, wollte noch lange aktiv mitgestalten. „Sie war selbst krank, klagte aber nie“, würdigt Pickel die unermüdliche Schafferin. „Wir sind alle sehr traurig“, sagt er im Namen der Stiftung um Vorsitzenden Dr. Hans-Gert Dhonau.

Bestes Beispiel für die Bedeutung der Bürkle-Stiftung in der Region ist die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit mit dem Förderverein Lützelsoon und der Soonwaldstiftung um Herbert Wirzius. Alle paar Wochen saßen Gudrun Wiest und Herbert Wirzius zusammen und entschieden über rund 200 gemeinsamer Hilfsprojekte jährlich. So wurde das bundesweit führende Kinderhilfswerk „Klasse 2000“ von Kirn aus aufgebaut. Herbert Wirzius und die Soonwaldstiftung erinnern tief bewegt an das nachhaltige Schaffen von Gudrun Wiest.

Sie kämpfte weiter, Schicksalsschlägen zum Trotz

Sie selbst hatte schwere Schicksalsschläge überwinden müssen. Ihre Tochter Yvonne war 17-jährig bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen. In Erinnerung an diesen Schicksalsschlag in den 1980er-Jahren führte die Familie auf ihren Fahrzeugen stets das Autokennzeichen „YW“ – in Erinnerung an ihre Tochter.

Mit ihrem Ehemann Walter, dem Sohn und seinen Angehörigen, Enkeln und Urenkeln trauert die Gemeinde Weiler und viele, die die stets optimistische und fröhliche Verstorbene kannten und um Rat fragen durften. Gudrun Wiest hat sich stets voll eingebracht, konnte auch knallhart Nein sagen, wenn die Stiftung entgegen der strengen Satzung um Hilfe angegangen wurde. Sie pflegte und verteidigte das Erbe der Bürkles, war in Vereinen und Hilfsorganisationen präsent – etwa im Förderverein Lützelsoon oder dem Weinorden an der Nahe. Vielen Menschen wird sie fehlen.

i Mit dem Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Gudrun Wiest nach Ramstein geflogen. Der Schock über ihren Tod sitzt tief. Sebastian Schmitt

Inzwischen äußert sich auch die Polizei auf Anfrage zu dem tragischen Unfall auf dem Rewe-Parkplatz, der bei den Menschen für einen Schock gesorgt hat. Und dieser sitzt tief. „Unser Personal hat sofort mit mehreren Mitarbeitern Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte beim Absichern der Unfallstelle sowie der Landung des Hubschraubers unterstützt. Alle Beteiligten stehen noch immer unter Schock“, berichtet Rewe-Geschäftsführerin Lena Isenbruck. „Wir sprechen gemeinsam mit unserem gesamten Team der Familie und den Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, sagt sie.

Die Polizeiinspektion Kirn hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Hierzu wurden auch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras sichergestellt.