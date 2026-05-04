Strich unter die Vergangenheit: Das Pächterpaar Paulus belebt das Bad Kreuznacher Ausflugslokal unter neuem Namen wieder. Mit bewährtem Koch, frischem Biergarten-Ambiente und regionalen Weinen soll das Waldheim nun das ganze Jahr über punkten.
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Offizieller Start für die neue Waldheim-Pächterin Beate Paulus war zwar erst der 1. Mai, doch weil viele Waldheim-Freunde gerne Hähnchen essen und mittwochs der traditionelle Hähnchentag im Waldheim ist, hat die neue Pächterin schon am Mittwoch, 29. April, die Türen geöffnet.