Neustart im Stadtwald Traditionslokal Waldheim 1919 eröffnet mit neuem Konzept Josef Nürnberg 04.05.2026, 14:30 Uhr

i Mittwochs bleiben Beate und Andreas Paulus ganz traditionell beim Hähnchentag im Waldheim, das vor Kurzem wiedereröffnet hat. Die Resonanz war positiv, berichtet das Pächterpaar. Josef Nürnberg

Strich unter die Vergangenheit: Das Pächterpaar Paulus belebt das Bad Kreuznacher Ausflugslokal unter neuem Namen wieder. Mit bewährtem Koch, frischem Biergarten-Ambiente und regionalen Weinen soll das Waldheim nun das ganze Jahr über punkten.

Offizieller Start für die neue Waldheim-Pächterin Beate Paulus war zwar erst der 1. Mai, doch weil viele Waldheim-Freunde gerne Hähnchen essen und mittwochs der traditionelle Hähnchentag im Waldheim ist, hat die neue Pächterin schon am Mittwoch, 29. April, die Türen geöffnet.







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