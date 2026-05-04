Neustart im Stadtwald
Traditionslokal Waldheim 1919 eröffnet mit neuem Konzept
Mittwochs bleiben Beate und Andreas Paulus ganz traditionell beim Hähnchentag im Waldheim, das vor Kurzem wiedereröffnet hat. Di
Mittwochs bleiben Beate und Andreas Paulus ganz traditionell beim Hähnchentag im Waldheim, das vor Kurzem wiedereröffnet hat. Die Resonanz war positiv, berichtet das Pächterpaar.
Josef Nürnberg

Strich unter die Vergangenheit: Das Pächterpaar Paulus belebt das Bad Kreuznacher Ausflugslokal unter neuem Namen wieder. Mit bewährtem Koch, frischem Biergarten-Ambiente und regionalen Weinen soll das Waldheim nun das ganze Jahr über punkten.

Lesezeit 2 Minuten
Offizieller Start für die neue Waldheim-Pächterin Beate Paulus war zwar erst der 1. Mai, doch weil viele Waldheim-Freunde gerne Hähnchen essen und mittwochs der traditionelle Hähnchentag im Waldheim ist, hat die neue Pächterin schon am Mittwoch, 29. April, die Türen geöffnet.

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Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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