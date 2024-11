Neue Filiale in Bad Kreuznach Traditionsbäckerei Grünewald nun auch im Gewerbegebiet 19.11.2024, 16:27 Uhr

i Gehören zum Team der Familienbäckerei Grünewald: Susanne Gerlach, Irmgard Eckes, Jennifer Grünewald (Teil der Leitung) und Nadine Smith (Teil der Verkaufsleitung). Marco Grünewald

Im Bad Kreuznacher Gewerbegebiet hat die Bäckerei Grünewald eine weitere Filiale eröffnet. Das Traditionsunternehmen hat bereits Standorte in der Rüdesheimer Straße und in den Bad Kreuznacher Stadtteilen Winzenheim und Bad Münster am Stein-Ebernburg.

Die Bäckerei Grünewald hat am Dienstag, 19. November, eine neue Filiale „Am Grenzgraben“ eröffnet. Weitere Standorte sind bereits in der Rüdesheimer Straße und in den Bad Kreuznacher Stadtteilen Winzenheim und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Insgesamt hat die Bäckerei 28 Filialen, darunter etwa in Waldlaubersheim (Hauptgeschäft), Gensingen und Meisenheim.

