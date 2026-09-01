Event an der Roseninsel Traditionelles Fischerstechen steigt am Wochenende Josef Nürnberg 01.09.2026, 17:00 Uhr

i Im Finale des Fischscherstechen standen sich im vergangenen Stecher Lukas Gräff (links) von der DLRG und Niklas Mauritz von Team der Firma Willi Iselborn gegenüber Jens Fink

Fischerstechen auf der Roseninsel: Schaulustige erwartet ein Wochenende mit packenden Duellen am Fluss, Livemusik und überraschenden Gästen. Ein Volksfest voller Tradition, neuer Ideen und sommerlicher Stimmung.

Am kommenden Wochenende, Freitag, 4. bis Sonntag, 6. September, lädt der Verkehrsverein Bad Kreuznach wieder zum traditionellen Fischerstechen auf die Roseninsel ein. Nicht nur für Zuschauer, die Spaß daran haben, wenn die Stecher von der Plattform gestoßen werden und Bekanntschaft mit der Nahe machen, lohnt sich ein Besuch der Veranstaltung.







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