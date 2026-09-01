Fischerstechen auf der Roseninsel: Schaulustige erwartet ein Wochenende mit packenden Duellen am Fluss, Livemusik und überraschenden Gästen. Ein Volksfest voller Tradition, neuer Ideen und sommerlicher Stimmung.
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Am kommenden Wochenende, Freitag, 4. bis Sonntag, 6. September, lädt der Verkehrsverein Bad Kreuznach wieder zum traditionellen Fischerstechen auf die Roseninsel ein. Nicht nur für Zuschauer, die Spaß daran haben, wenn die Stecher von der Plattform gestoßen werden und Bekanntschaft mit der Nahe machen, lohnt sich ein Besuch der Veranstaltung.