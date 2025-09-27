VG-Rat Nahe-Glan für Fusion Tourismus: Das Beste aus Hunsrück und Nahe wird vereint 27.09.2025, 15:00 Uhr

i Die Klosterruine Disibodenberg ist eines der touristischen Kleinode im Naheland, die auch Hildegard-Pilger anlockt Silke Jungbluth-Sepp

Die Tage der Naheland-Touristik sind gezählt, ebenso die Tage der Hunsrück-Touristik. Stattdessen sollen beide fusionieren und die Hunsrück-Nahe-Tourismus aus der Taufe gehoben werden. Warum das notwendig ist.

Die Naheland-Touristik wird mit der Hunsrück-Touristik verschmelzen. Denn keine der beiden regionalen Tourismusorganisationen ist alleine wettbewerbs- und zukunftsfähig, wie Katja Hilt, die Geschäftsführerin der Naheland-Touristik im Verbandsgemeinderat Nahe-Glan deutlich machte.







