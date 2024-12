Wer macht Stadtmarketing? Tourismus-AG: Keine Chance für FDP-Antrag 05.12.2024, 06:00 Uhr

i Gradierwerke, Radonstollen, Bäderhaus, Premiumwanderwege, das Salinental - Es ist ja nun nicht so, als ob es in Bad Kreuznach nichts gäbe, was Touristen anlocken könnte. Marian Ristow

Quo vadis, Tourismus in Bad Kreuznach? Neben der Bäderdiskussion beschäftigte den Stadtrat eine mögliche neue Arbeitsgruppe, die die Strategie des Tourismus der Kurstadt neu ausrichten könnte. Ein Antrag der FDP fand aber keine Mehrheit.

Wie ist es um den Tourismus in Bad Kreuznach bestellt? „Da geht noch viel mehr“, ist der Tenor, der sich seit Jahren durch die Politik zieht, ohne dass man in der Lage wäre, sich dieser Problemstellung anzunehmen. Nun, in der Sondersitzung zum Thema Bäder, hat man im Stadtrat über einen FDP-Antrag abgestimmt.

