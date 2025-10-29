Messerattacke wegen Jacke Totschlag in Kreuznacher Grünanlage wird verhandelt 29.10.2025, 11:00 Uhr

i Am Abend des 19. Oktober 2024 wurde ein Mann bei einem Streit in der Kirschsteinanlage durch ein Messer so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Jetzt wird der Fall vor dem Landgericht Bad Kreuznach verhandelt. Christine Jäckel

Der Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem Bekannten entzündete sich an einem Joint und einer beschädigten Jacke. Einige Tage später kam es zu einem zweiten Aufeinandertreffen, bei dem ein weiterer Mann durch eine Messerattacke starb.

In der Kirschsteinanlage eskalierte am 19. Oktober letzten Jahres kurz nach 20 Uhr ein Streit unter Drogenkonsumenten. Ein vorbestrafter 33-jähriger Syrer soll dabei den Freund eines Bekannten, dem er Rauschgift verkauft hatte, mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass der Mann etwa anderthalb Stunden später im Krankenhaus St.







