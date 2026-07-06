Frontalzusammenstoß bei Bad Kreuznach: Eine Landstraße wurde gesperrt, Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten Verletzte. Lesen Sie, wie der Unfall ablief und wann die Strecke wieder freigegeben wurde.

Gegen 16.15 Uhr ist es zwischen dem Kreisel Winzenheim Wehrturm und der Abfahrt Hungriger Wolf zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zwei Pkw kollidierten frontal miteinander. Die beiden verletzten Fahrer hatten ihre Fahrzeuge zunächst selbstständig verlassen. Ersthelfer setzten sie aufgrund ihrer Verletzungen wieder in die Fahrzeuge, damit der Rettungsdienst sie umfassend versorgen konnte.

i Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Kreuznach sichern die Unfallstelle nach dem Frontalzusammenstoß. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle und sperrten sie vollständig. Sie stellten den Brandschutz sicher und führten ein Batteriemanagement durch. Außerdem unterstützten sie den Rettungsdienst beim Umlagern der beiden Patienten. Beide Personen kamen in ein Krankenhaus.

Da Betriebsmittel aus den im Frontbereich völlig zerstörten Fahrzeugen austraten, trugen die Einsatzkräfte Bindemittel auf. Nach etwa einer Stunde übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei, die sich um das Abschleppen der beiden Fahrzeuge und die professionelle Reinigung der Fahrbahn kümmerte.