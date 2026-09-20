Eine feste Größe im kulinarischen Angebot in Bad Kreuznach sind die Eheleute Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri. Sie ergänzen sich sehr gut und dürfen manchmal auch Promis begrüßen.

Mit dem kürzlich eröffneten „Scusi“ in der Diakonie führen die Eheleute Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri ihre langjährige, gastronomische Tätigkeit in der Kurstadt fort.

Mehr als 22 Jahre lang hatten sie die im und am Cineplex gelegenen Lokalitäten „Rick’s Bistro“, Rick’s Lounge“ und „Rick’s Kaffeehaus“ in der Kreuzstraße geführt, eine Zeit, an die sich Ali Moazzami gern zurückerinnert.