Gastro in Bad Kreuznach
Toscana-Flair im „Scusi“ gefällt den Gästen
Maike Weidmann (2. von rechts) serviert im „Scusi“, mit dem die Eheleute Ali Moazzami (rechts) und Shokofeh Ghafouri (links) ihr
Maike Weidmann (2. von rechts) serviert im „Scusi“, mit dem die Eheleute Ali Moazzami (rechts) und Shokofeh Ghafouri (links) ihre gastronomischen Aktivitäten in Bad Kreuznach fortführen.
Jens Fink

Eine feste Größe im kulinarischen Angebot in Bad Kreuznach sind die Eheleute Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri. Sie ergänzen sich sehr gut und dürfen manchmal auch Promis begrüßen. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem kürzlich eröffneten „Scusi“ in der Diakonie führen die Eheleute Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri ihre langjährige, gastronomische Tätigkeit in der Kurstadt fort. Mehr als 22 Jahre lang hatten sie die im und am Cineplex gelegenen Lokalitäten „Rick’s Bistro“, Rick’s Lounge“ und „Rick’s Kaffeehaus“ in der Kreuzstraße geführt, eine Zeit, an die sich Ali Moazzami gern zurückerinnert.
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