Porträt zur Landtagswahl 2026
Torsten Straube wirbt für Freiräume und Verlässlichkeit
Beruflich widmet sich Torsten Straube seit einigen Jahren aus Überzeugung Gesundheits- und Wellnessthemen mit seinem Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten.
Rainer Gräff

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Dann entscheidet der Wähler – auch über das Wohl und Wehe des jetzigen Koalitionspartners FDP. Für die liberalen Werte macht sich ein Kandidat aus Bretzenheim stark.

Eins ist klar für Torsten Straube in Sachen Landespolitik: „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Zwar ist seine Partei FDP Partner in der aktuellen Regierungskoalition, doch der liberale Direktkandidat im Wahlkreis 18 Kirn/Bad Sobernheim sieht zahlreiche kleine und größere Stellschrauben, wie man es besser machen könnte.

