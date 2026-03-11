Porträt zur Landtagswahl 2026 Torsten Straube wirbt für Freiräume und Verlässlichkeit Rainer Gräff 11.03.2026, 21:00 Uhr

i Beruflich widmet sich Torsten Straube seit einigen Jahren aus Überzeugung Gesundheits- und Wellnessthemen mit seinem Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten. Rainer Gräff

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Dann entscheidet der Wähler – auch über das Wohl und Wehe des jetzigen Koalitionspartners FDP. Für die liberalen Werte macht sich ein Kandidat aus Bretzenheim stark.

Eins ist klar für Torsten Straube in Sachen Landespolitik: „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Zwar ist seine Partei FDP Partner in der aktuellen Regierungskoalition, doch der liberale Direktkandidat im Wahlkreis 18 Kirn/Bad Sobernheim sieht zahlreiche kleine und größere Stellschrauben, wie man es besser machen könnte.







