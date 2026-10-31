Er ist die neue Weinmajestät: Mit Torben Hammerle – von Beruf nicht etwa Winzer, sondern Architekt – erhält die Region Nahe eine neue Persönlichkeit, die künftig mit Leidenschaft, Fachwissen und Begeisterung für die Region und ihre Weine werben soll.
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Das Geheimnis ist gelüftet: Die Nahe hat eine neue Weinmajestät. Erstmals ist der oberste Repräsentant des Weines und der Region ein Mann: Torben Hammerle wurde im festlichen Rahmen in der Römerhalle in Bad Kreuznach zur neuen Nahewein-Majestät gekrönt.